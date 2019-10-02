مال وأعمال

كشفت شركة نقل وتجارة المواشي أنها شرعت في تقديم خدمات الذبح والتقطيع (10 قطع أو ثلاجة) للأغنام مجانًا في مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي الجديد، اعتباراً من أمس 1 أكتوبر2019، وذلك للعملاء من كبار السن الكويتيين حاملي بطاقة «أولوية» الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والعملاء المتقاعدين الكويتيين حاملي بطاقة «عافية» والعملاء من ذوي الإعاقة الكويتيين حاملي بطاقة الإعاقة الصادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وذلك حتى إشعار آخر. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة نقل وتجارة المواشي أسامة بودي، بأن هذا القرار يعد مساهمة من شركة نقل وتجارة المواشي وشركاتها التابعة في تعزيز الخدمة المجتمعية، ومبادرة من الشركة تقدمها تقديرًا للمواطنين المشمولين للاستفادة من هذا العرض خصوصا وأن هذه الفئات الكريمة من المجتمع تُشكل غالبية عملاء ومرتادي المسلخ والمستفيدين من خدماته.

وأوضح بودي أنه للحصول على خدمة الذبح المجانية يلزم حضور العميل شخصيًا وإبراز البطاقة المدنية والبطاقات المشمولة لأول مرة لتسجيله على النظام، مبينًا أن مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي الجديد مجهز لاستقبال ذوي الإعاقة وكبار السن، من ناحية توفير المرافق والمواقف والخدمات والممرات المخصصة لهم، والتي ستسهل لهم تنقلهم بيسر وانسيابية في جميع مرافق المسلخ.

