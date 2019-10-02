مال وأعمال

أعلنت شركة مايكروسوفت، أمس، تعيين علاء الدين كريم لمنصب المدير العام في الكويت، ليتولى في الدورة الجديدة مسؤولية قيادة جهود مايكروسوفت تجاه تمكين المؤسسات العامة والخاصة في الكويت ، وكذلك قيادة التخطيط الاستراتيجي وتشكيل مبادرات النمو والتطوير لتمكين عملية التحول الرقمي عبر جميع القطاعات بما يضمن لهم زيادة تفاعل العملاء وتمكين الموظفين وتحسين العمليات واعادة ابتكار نماذج الأعمال.

ويتمتع علاء الدين بخبرةً مهنيةً رفيعة في مجال إدارة الأعمال والتكنولوجيا تمتد لأكثر من 20 عاماً ، تقلد خلالها مناصب عليا في الإدارة التنفيذية عبر العديد من الصناعات بما في ذلك القطاع العام، وتجارة التجزئة، والسفر، وقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة اضافة إلى قطاع الشركات الناشئة.

وبهذا الصدد ذكر علاء الدين أن مهمة مايكروسوفت تتمثل في تمكين كل مؤسسة وكل فرد من تحقيق أقصى طاقاتهم ، مشيراً إلى الالتزام الراسخ الذي تمتلكه مايكروسوفت تجاه دولة الكويت وتمكينها نحو النمو والازدهار ، كما أكد أن التحول الرقمي المدعوم بإمكانيات وقدرات السحابة الذكية له مكاسب غنية وكبيرة تصب في صالح كل القطاعات والمجالات داخل الدولة.

وأضاف علاء الدين قائلاً «مع اتساع الابتكارات والخبرات التي تقدمها مايكروسوفت، فإنني أتطلع للعمل عن قرب مع عملائنا من أجل المشاركة في دفع عجلة طموحاتهم وتحويل الكويت إلى دولة رائدة مالياً وثقافياً واقتصادياً بما يتماشى مع رؤيتها الجديدة 2035».

