مال وأعمال

قال تقرير صدر حديثاً عن «مايكرو ماركت مونيتر» إن رؤية الكويت 2035 تلعب دورا مهماً في دفع عجلة قطاعات النقل والإمداد والتجزئة في البلاد، ما يدعم وصول سوق حلول تجارب العملاء في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى مستوى قياسي قدره 800 مليون دولار.

وقال الخبراء في وقت تتواصل الاستعدادات لانعقاد حدث أسبوع جيتكس للتقنية 2019، فإن الشركات من جميع الأحجام وفي كل القطاعات الرئيسة في البلاد والمنطقة تعمل على تعزيز تحولها الرقمي، مع التركيز على الاستفادة من التقنية في تعزيز تجارب الموظفين والسكان والعملاء.

ونتيجة لذلك، يُتوقع أن يبلغ سوق تجارب العملاء الرقميين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستوىً قياسياً قدره 800 مليون دولار،

ولم يعُد بإمكان الشركات الاكتفاء بتقديم المنتجات والحلول، وإنما بات مطلوباً منها كذلك تقديم تجارب معززة، لا سيما مع تبني الكويت ما يُعرف باقتصاد الخبرة. ويمكن للشركات تحسين إدراكها لأفكار العملاء وعواطفهم ونواياهم من خلال دمج البيانات الخاصة بتجارب العملاء (X) وبياناتها التشغيلية (O). ونتيجة لذلك، يمكن أن تصبح الشركات «منشآت ذكية» تتمتع بمزيد من وضوح الأعمال والتركيز والسرعة.

ومن المنتظر أن تحتلّ تجارب العملاء مساحة ملحوظة خلال معرض جيتكس، أكبر حدث لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وذلك مع تحضيرات الشركات الكويتية للمشاركة في جيتكس الذي يقام تحت شعار «تضافر العقل مع اقتصاد التقنية». ومن المقرّر أن تستعرض شركة التقنية العالمية «إس إيه بي» في جيتكس 2019 مستقبل الموظف الرقمي وتجارب العملاء الرقمية، رافعة شعار «لمستقبل الأعمال مشاعر، تغييرها يسهم في تغيير الأعمال».

وبهذه المناسبة، قال أحمد الفيفي، نائب أول للرئيس ومدير عام «إس إيه بي» في شمال منطقة الشرق الأوسط: «تعمل رؤية الكويت 2035 على تعزيز الاستثمارات التي تساه في تنمية الاقتصاد وتنويعه، لاسيما في مشاريع توسعة المطارات والموانئ والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية وقطاع التجزئة، ومع وصول سوق تجربة العملاء في الشرق الأوسط إلى مستويات متقدّمة، يوفّر جيتكس منصة مثالية للشركات الكويتية للتعرّف على الدور الذي تلعبه تجربة العملاء الشاملة في الحدّ من التكاليف والارتقاء بالإنتاجية وقابلية التوسع والتطوير وتنافسية الأعمال».

