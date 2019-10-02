مال وأعمال

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة لوكل فليفر، عبد الله بوفتين: أن تجربة «ليـــغو شــوز» لهذا العام تعد فريدة لجميع عشاق الـليغو، لتكون هذه الفعالية ممتعة للأطفال وعائلاتهم على حد السواء، ايمانا منا بأهمية وجود أنشطة ترفيهية تتناسب مع جميع الفئات والأعمار.

واضاف بوفتين خلال المؤتمر الصحافي امس أن العديد من المؤسسات الكويتية لهم دور كبير في رعاية هذه الفعالية من بينهم شركة السينما الكويتية، شركة زين للاتصالات، بنك الكويت الوطني، عيادة أسنان تاور، والخطوط الجوية الكويتية. «ومن المقرر بأن تشارك الجهات الراعية بطريقة مبتكرة؛ ليقدموا من خلالها أفكارهم أو منتجاتهم على طريقة الـليغو».

وقال بوفتين ان انشطة الليغو الممتعة سوف تتضمن الفعالية على أفلام الليغو المعروفة والمحببة لدى الجميع، والتي سوف تقدم برعاية من شركة السينما الكويتية. حيث تمكن تذاكر الـ «ليـــغو شــوز» المرتادين من الاستمتاع بمشاهدة أفلام الليغو المعروفة دون أي رسوم اضافية. وفي هذا الاطار أوضحت شركة السينما الكويتية الرائدة والسباقة في مجال العرض والتوزيع السينمائي بأنها تتطلع دائما الى رعاية مثل هذه الفعاليات والمشاركة فيها، وذلك لأنها تسعى جاهدة لمواكبة تطور قطاع الترفيه وتقديم تجارب تزخر بالمتعة والتشويق وتتناسب مع جميع الأذواق والأعمار المختلفة.

تشجيع الابتكار

ومن جانبه قال مدير ادارة العلاقات الخارجية والداخلية في شركة زين الكويت، حمد المطر: «نحن في زين سعداء برعاية فعالية «ليغو شوز» في اطار استراتيجيتنا لتشجيع الابتكار، والتي نحرص من خلالها على المساهمة في تنمية وتطوير الابداع لدى الفئات العمرية الشابة، وخاصة الأطفال. حيث نحرص على دعم ومساندة الجهات التي تقدم البيئة المناسبة للأجيال القادمة وفق أعلى المعايير العالمية، ولن ندخر جهدا في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الابداع وتخدم المجتمع».

وفي ذات السياق اوضح رئيس فريق ادارة التواصل والعلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي أن «ليغو شوز» يشكل قيمة مضافة حقيقية للأطفال وأسرهم من خلال العروض التفاعلية الترفيهية التي سيتخللها، مشيرا الى أن مشاركة الوطني تأتي انطلاقا من ادراكه أهمية المساهمة والمشاركة الفاعلة في تنمية مهارات الأطفال لما في ذلك من تأثير ايجابي كبير على النجاح في مختلف جوانب حياتهم المستقبلية.

وأشار التركي الى أن ركن بنك الكويت الوطني المخصص في هذا العرض سيكون الأضخم وسيتيح للزوار الاستمتاع بسباق افتراضي مع احدى شخصيات الـليغو المصغرة الشهيرة.

كما سيتمكن الحاضرون من رؤية مجٍـسم مميز لحـصالة الوطني المصنوعة من الليغو. وأكد بأن هذه الرعاية تأتي في اطار التزام بنك الكويت الوطني تجاه المجتمع بجميع فئاته، من خلال دعم الأنشطة الهادفة.

ومن جهته أعرب مدير دائرة التسويق بالوكالـة في الخطوط الجوية الكويتية ســطام الرشيدي، عن سعادته برعاية الخطوط الجوية الكويتية لـ «ليـــغو شــوز» بصفتها الناقل الرسمي لهذه الفعالية مشيرا الى أن رعاية «الكويتية» للفعالية تأتي انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية، التي لطالما التزمنا بها وعملنا من خلالها على ترسيخ حضورنا في المجتمع، عبر تقديم الدعم والرعاية لأي مبادرة تهدف الى بناء مستقبل أفضل للكويت. فنحن نهدف من خلال هذه الرعاية الى تنشيط قطاع السياحة في الكويت؛ لأن هذه الفعالية من المتوقع أن تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار».

