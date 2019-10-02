مال وأعمال

أعلنت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الرئيسة لفعالية LEGO Shows، وهي الفعالية التعليمية العائلية الأكبر من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والتي تقام للمرة الأولى في الكويت بأرض المعارض الدولية بمشرف (قاعة 4A) في الفترة من 15 19 أكتوبر الحالي.

وذكرت الشركة خلال المؤتمر الصحافي أن دعمها لهذه الفعالية التعليمية المٌبتكرة يأتي ضمن استراتيجيتها لتشجيع التعليم والابتكار، والتي تحرص من خلالها على المساهمة في تنمية وتطوير القدرات التعليمية والابداعية المختلفة لدى الفئات العمرية الشابة وخاصة الأطفال، حيث تحرص زين كل الحرص على دعم ومساندة الجهات التي تقدم البيئة التعليمية المناسبة للأجيال القادمة وفق أعلى المعايير العالمية.

وبينت زين أن الفعالية تتضمن 24 منطقة ترفيهية مختلفة تتميز كل واحدة منها بشخصيات كرتونية من أكبر وأشهر العلامات التجارية الترفيهية حول العالم، بحيث يمكن للأطفال وأولياء أمورهم الاستمتاع بمجموعة كبيرة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية التي تتمحور حول بناء قطع الـ LEGO، ومنها أنشطة التركيب والروبوتات وغيرها، والتي تم تصميمها جميعا بهدف تقديم تجربة تعليمية غنية للأطفال لتنمية مهاراتهم الادراكية والابداعية بشكل ترفيهي مبتكر، كما ستشهد الفعالية أيضا لوحة «زين موزاييك» الضخمة بحجم 4x8 متر، والتي تتكون من 400 قطعة LEGO يمكن لجميع أفراد العائلة التشارك معا في تركيبها، بالاضافة الى مجسم «صاروخ زين للجيل الخامس 5G» المصنوع كليا من قطع الـ LEGO بشكل فريد من نوعه.

وتسعى الشركة من خلال دعمها لهذه المبادرة المتميزة الى توفير البيئة التعليمية المناسبة للأطفال في الكويت لاحتضان طاقاتهم ومواهبهم وتزويدهم بالمهارات الحديثة اللازمة لتحبيب التعليم الابداع في نفوسهم منذ الصغر، وذلك لقناعتها الشديدة بأهمية الدور الذي تلعبه مثل هذه الوسائل المبتكرة في تنمية مهارات الأطفال واعدادهم للمستقبل، والتي تأتي ضمنها مسرحيات زين الضخمة للطفل في الأعياد السنوية التي تقوم بايصال الرسائل التعليمية الايجابية بشكل مبتكر في اطار مسرحي ابداعي مبهر.

وأكدت زين اهتمامها بدعم ومساندة الجهات التي تقدم البيئة المناسبة للأجيال القادمة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث لن تدخر الشركة جهدا في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الابداع وتخدم المجتمع وتسهم في رفعة الوطن.

