مال وأعمال

أكد الخبير العقاري سعود عبدالعزيز الأيوب أنه رغم النتائج السلبية لقانوني 8 و9 اللذين يمنعان المؤسسات من مزاولة ما يعرف بالرهن العقاري الا اننا لا نشكك في أهميته في الحد من ارتفاع الاسعار مضيفا انه من الافضل الا يعمم المنع من وجود ضوابط لتحقيق الهدف من تشريع القانون.

وأشار الأيوب الى أن أبرز هذه الضوابط هي:

• أن تقوم الشركات بتطوير اراضي الفضاء التي ترغب بشرائها خلال فترة أقصاها 3 سنوات وأن يتم منع اعادة بيعها كأرض فضاء.

• يتم فرض رسوم على اعادة البيع الفضاء بنسبة 15% في حالة عدم التطوير.

• السماح بمد فترة الرهن العقاري الى 30 سنة أسوة بالدول الأخرى مثل أميركا وكندا وغيرها من الدول.

• السماح بدمج الراتب.

• السماح بالاستقطاع من الراتب من جهة العمل اذا كان العمل في جهة حكومية أو قطاع خاص معتمد.

• تطبيق جميع السياسات الائتمانية الحالية من حيث ألا تتجاوز اجمالي الالتزام أكثر من 50% أو 60% من الراتب والعمر.

• تغطية الدين بتأمين الحياة.

• السماح بتأجيل القسط 5 مرات خلال فترة الدين.

• ألا تزيد المرابحة عن 2% فوق سعر الخصم.

• يجب أن يصل التمويل الى نسبة تتراوح ما بين 65% الى 70%.

وذكر الأيوب انه بالامكان تطبيق هذه الضوابط مع عدم الغائه رغم انه حرم شريحة كبيرة من استخدام العقار كضمان لسداد باقي ثمنه وزاد من صعوبة شرائهم لعقار سكني فضلا عن اخراج العقار من الضمان الذي سيساعد على تشجيع المدينين على عدم السداد ومن ثم زيادة نسبة المتعثرين الأمر الذي يزيد من الصعوبات الملقاه على هذه الشريحة وجعل المخرج الوحيد هو الانتظار طويلا حتى تتوافر لهم الرعاية السكنية عن طريق الدولة حيث أن كثيرا من المؤسسات المالية والتمويلية قد أحجمت عن منح تسهيلات أو قروض لشراء السكن الخاص.

وأوضح الى أن هناك شركات قائمة تضررت من خلال تحديد نشاطها في أعمال المقاولات وبناء السكن والمساهمة في عجز هذه الشركات عن سداد الأعباء المالية المستحقة عليها ومن ثم خروجها من دائرة التعامل وزيادة نسبة المتعثرين علما بأن هذه الشركات كانت تباشر نشاطها وفقا لنظم البيع بالمرابحة أو الايجار مع الوعد بالشراء.

