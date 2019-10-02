مال وأعمال

صدر العدد الحادي والثمانون من مجلة المحاسبون لشهر يوليو 2019 بحلتها الجديدة تصميما واختيارا لموضوعاتها التي راعت تلبية احتياجات جميع المهتمين في مجال المحاسبة والمراجعة بجميع القطاعات الاقتصادية بما يعزز ويطور من أداء المهنة ومواكبة كل ما هو جديد بها على المستوى المحلي.

وفي الافتتاحية التي قدمها رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فيصل الطبيخ بعنوان « بدعمكم نرتقي ونتطور ، أشاد فيها بالدعم اللامحدود من قبل القيادة السياسية ، ممثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حفظهما الله - لدور الجمعية وأهدافها وأنشطتها النوعية المقدمة لأعضائها العاملين.

وأفرد العدد ملفا كاملا حول قانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات الذي تم اقراره من قبل مجلس الأمة والذي يعد نقلة نوعية في تحقيق الشفافية في مجال مراقبي الحسابات ، بالاضافة الى عرض ملاحظات جمعية المحاسبين والمراجعين على القانون وكذلك رؤية القانون بعيون الصحافة.

وفي باب الدراسات ، تناول العدد دراسة «أموال الجمعيات التعاونية في ضوء القوانين والمراسيم المنظمة للعمل التعاوني» والتي خلصت الى أن أموال الجمعيات التعاونية هي أموال خاصة وأن دور الدولة متمثل في وزارة الشؤون الاجتماعية يقتصر على الدور الرقابي والتنظيمي.

وفي سعيها لرصد كل ما هو جديد من أخبار المنظمات المهنية العربية والخليجية، أفردت الجمعية باب «أخبار المنظمات المهنية».

