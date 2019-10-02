النفط و الغاز

حققت أسعار النفط الكويتي ارتفاعاً بلغ 1.7 دولار في تداولات شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ متوسط سعر النفط الكويتي خلاله 62.2 دولاراً ، مقابل 60.5 دولاراً في أغسطس 2019.

ووفقاً لإحصائية «النهار» تصل الزيادة في الإيرادات إلى 102 مليون دولار، حيث تنتج الكويت ما يقارب من 2.7 مليون برميل يومياً، وفقاً لاتفاقية «أوبك + »، تقوم بتصدير ما يصل إلى 2 مليون برميل منها.

وحققت أسعار النفط ارتفاعاً غير مسبوق منذ 2014 ، حيث قفزت الأسعار خلاله بأكثر من 6 دولارات في يوم واحد، بعدما تعرضت منشأيا نفط تابعتان لشركة أرامكو السعودية لعمليات تخريب.

وواصلت أسعار النفط الكويتي خلال الشهر الارتفاع حتى قاربت حاجز الـ70 دولارا للبرميل، عندما ارتفعت إلى 68.47 دولاراً.

ثم واصل منحنى الاسعار الهبوط بعد ذلك، بعدما عاد الإنتاج السعودي إلى مستوياته الطبيعية، منهياً الشهر على انخفاض بلغ 1.40 دولار ليبلغ 61.51 دولاراً مقابل 62?91 دولاراً للبرميل في تداولات الجمعة الماضي.

وفي الاسواق العالمية تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 60.87 دولاراً للبرميل منخفضة 1.13 دولار ونزلت عقود الخام الأميركي 1.84 دولار إلى 54.07 دولاراً.

ووفقاً لمسح أجرته «رويترز» تراجع إنتاج أوبك من النفط إلى أدنى مستوياته في ثماني سنوات في سبتمبر الماضي بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين، مما عمق أثر اتفاق خفض المعروض والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا.

وضخت الدول الأربع عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 28.9 مليون برميل يوميا هذا الشهر، حسبما أظهره المسح، بانخفاض 750 ألف برميل يوميا عن رقم أغسطس المعدل ولتسجل أدنى إجمالي شهري منذ 2011.

وأوقفت هجمات 14 سبتمبر على منشأتي النفط السعوديتين 5.7 ملايين برميل يوميا من الإنتاج ورفعت أسعار الخام 20 في المئة إلى 72 دولارا للبرميل في 16 سبتمبر.

لكن السعر تراجع بعدها إلى 61 دولارا، مقتربا من مستويات ما قبل الهجوم، تحت وطأة سرعة استئناف الإنتاج والقلق من تباطؤ الطلب.

ويتجاوز الأحد عشر عضوا الملزمون بالاتفاق، الذي تقرر تمديده حتى مارس آذار 2020، التخفيضات المتعهد به بفارق كبير. ووفقا للمسح، بلغت نسبة الالتزام 218 في المئة في سبتمبر ، ارتفاعا من 131 في المئة في أغسطس.

وضخ اثنان من الأعضاء الثلاثة المشمولين بالإعفاء نفطا أقل مقارنة مع الشهر السابق.

وجاء أكبر انخفاض في السعودية، التي وردت 9.05 ملايين برميل يوميا، بانخفاض 700 ألف برميل يوميا عن أغسطس.

السحب من المخزونات

كان الانخفاض سيكون أكبر لو لم تقم شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية بالسحب من مخزونها من الخام لاحتواء التراجع. وقدرت مصادر في المسح إنتاج السعودية بين 8.5 و8.6 ملايين برميل يوميا.

وقبل هجوم هذا الشهر، كانت السعودية بالفعل تخفض الإنتاج بأكثر مما يقتضيه اتفاق كبح الإمدادات الذي تقوده أوبك لدعم السوق.

وشهد الإنتاج مزيدا من الانخفاض في فنزويلا، التي تعاني من عقوبات أمريكية على شركة النفط الحكومية بي.دي.في.إس.إيه - بهدف الإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو - إضافة إلى هبوط الإنتاج منذ فترة طويلة نظرا لنقص الاستثمار والصيانة.

وعلقت بي.دي.في.إس.إيه هذا الشهر بعض أنشطة مزج الخام وخفضت الإنتاج نظرا لزيادة في المخزونات المحلية بينما تؤدي العقوبات إلى احجام العملاء وشركات الشحن البحري.

وأظهر المسح اتجاها متباينا بين العراق ونيجيريا، اللذين تعهدا بزيادة الالتزام.

فقد خفض العراق صادراته من المنافذ الجنوبية والشمالية، حسبما أظهر المسح، لكن نيجيريا زادت الإمدادات قليلا وواصلت الإنتاج بأعلى من المستوى الذي تستهدفه أوبك. ومن بين الدول الأخرى التي زادت الإنتاج، ليبيا التي ضخت المزيد بفضل ارتفاع إسهام الشرارة، أكبر حقل نفطي في البلاد، بعد تعطيلات كبحت الإنتاج في أغسطس. ولم يكن هناك تغير يذكر في الإمدادات القادمة من الإمارات العربية المتحدة، بينما حدثت زيادة بسيطة من الكويت، بحسب المسح.

وإنتاج أوبك في سبتمبر هو الأدنى منذ 2011، حين تسببت الحرب الأهلية في ليبيا في انهيار إنتاج البلاد من النفط، ومع استبعاد تغيرات العضوية التي حدثت منذ ذلك الحين، وفقا لمسوح رويترز.

يستهدف المسح رصد المعروض الذي تتلقاه السوق ويقوم على بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات تدفقات رفينيتيف أيكون ومعلومات من مصادر في شركات النفط وأوبك وشركات استشارية.

