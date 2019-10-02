النفط و الغاز

انطلقت فعاليات النسخة السابعة من المؤتمر والمعرض العالمي للصحة والسلامة والبيئة في مملكة البحرين بمشاركة رؤساء تنفيذيين بالشركات المتخصصة في القطاع النفطي من مختلف دول العالم منها الكويت.

وقال وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر الذي يقام تحت شعار (الكفاءة المرونة والاستدامة ) ان المؤتمرات المتخصصة فرصة لطرح ومناقشة المواضيع المتعلقة بالسلامة البيئية وآخر التطورات خاصة مع تواجد المتحدثين المتخصصين في هذا المجال.

واوضح ان البحرين قد صادقت على «اتفاق باريس بشأن التغير المناخي» مؤكدا انها تقوم بتنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع والمبادرات الرامية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

واكد أهمية الصحة والسلامة والبيئة وذلك من أجل تنمية الموارد البشرية لكون العنصر البشري هو «أهم الموارد التي تعتمد عليها المؤسسات الانتاجية».

وذكر أن تنظيم مثل هذه الفعاليات والورش الفنية المتخصصة تهدف الى تعزيز الوعي والثقافة من أجل المحافظة على البيئة وحماية الكوكب من تغير المناخ.

وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للوفود والشركات المشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه البحرين وتحقيق المزيد من الانجازات والاهداف المرجوه.

يذكر ان المؤتمر الذي تستضيفه المنامة خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 3 اكتوبر القادم يقام على هامشه معرض مصاحب تشارك فيه أكثر من 50 شركة من مختلف الشركات المحلية والاقليمية والعالمية ذات العلاقة لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والخبرات المتعلقة بأمور السلامة والصحة والبيئة.

ويشارك في المعرض عدد من الشركات الاقليمية والعالمية ذات العلاقة لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والخبرات المتعلقة بأمور السلامة منها (مؤسسة البترول الكويتية) وشركة (أرامكو) السعودية وشركة تطوير للبترول شركة نفط البحرين (بابكو).

