النفط و الغاز

تعافت أسعار النفط مدعومة بتقارير عن تراجع إنتاج أكبر منتجي الخام في العالم خلال الربع الثالث، لكن استئناف الإمدادات من السعودية ومخاوف الطلب واصلا الضغط على الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 25 سنتا، أو 0.42%، إلى 59.50 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر 25 سنتا، أو 0.46%، عند 54.32 دولاراً للبرميل.

وسجلت عقود شهر أقرب استحقاق لكلا الخامين أكبر انخفاضاتها الفصلية هذا العام يوم الاثنين، متأثرة سلباً بتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي في ظل الحرب التجارية الأميركية الصينية.

وأظهر مسح لرويترز أنه من المرجح أن تظل أسعار النفط ثابتة، عند متوسط 65.19 دولاراً للبرميل لبرنت و57.96 دولاراً لغرب تكساس الوسيط في 2019، إذ يطغى ضعف الطلب على صدمات الإمداد.

ويبلغ متوسط برنت 64.72 دولاراً للبرميل منذ بداية العام الجاري، بينما يبلغ متوسط غرب تكساس الوسيط 58.13 دولاراً.

واستعادت أرامكو إنتاجها النفطي بكامل طاقته إلى المستويات التي كان عليها قبل هجمات في 14 سبتمبر على اثنتين من منشآتها، وذلك حسبما قال رئيس الذراع التجارية للشركة. وضخت السعودية حوالي 9.78 ملايين برميل يوميا في أغسطس.

وخلص مسح منفصل لرويترز إلى أن إنتاج أوبك انخفض لأدنى مستوياته في ثمانية أعوام في سبتمبر عند 28.9 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 750 ألف برميل يوميا من أرقام معدلة لأغسطس مسجلاً أقل إجمالي شهري منذ 2011.

وانخفض أيضا الإنتاج لدى أكبر منتجين في العالم الولايات المتحدة وروسيا في يوليو وسبتمبر على الترتيب.

وقالت مصادر إن إنتاج روسيا تراجع إلى 11.24 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى التاسع والعشرين من سبتمبر ، انخفاضاً من 11.29 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، لكنه لا يزال يتجاوز الحصص المحددة في اتفاق لخفض الإنتاج بين روسيا وأوبك.

وبحسب تقرير شهري لإدارة معلومات الطاقة الأميركية ، نزل إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 276 ألف برميل يوميا في يوليو إلى 11.81 مليون برميل يوميا.

فيما اظهر مسح أن أسعار النفط ستظل على الأرجح مستقرة هذا العام، حيث أخفقت الاضطرابات الأخيرة في رفع الأسعار في سوق تعاني من ضعف الطلب، مع تنامي التحذيرات من تباطؤ اقتصادي عالمي.

ويتوقع المسح، الذي شمل آراء 53 خبيرا اقتصاديا ومحللا، أن يبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 65.19 دولاراً للبرميل في المتوسط في 2019، بدون تغير يذكر عن 65.02 دولاراً في توقعات الشهر الماضي. إلا أنه أعلى قليلا من متوسط سعر خام برنت منذ بداية العام عند 64.76 دولاراً للبرميل.

