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النفط و الغاز

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«أرامكو» تعتزم توزيع 75 مليار دولار أرباحاً على ملاكها في 2020

علي حامد
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الأربعاء 02 أكتوبر 2019

أعلنت أرامكو عزمها توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020.وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.
وكانت مصادر ذكرت لوكالة بلومبيرغ أن أرامكو السعودية تستعد للإعلانِ رسميا عن الطرح الأولي لأسهمها قرابة العشرين من أكتوبر المقبل، كما لم تستبعد هذه المصادر إتمام الإدراج في سوق الأسهم السعودية «تداول» خلال شهر نوفمبر.
كما صرحت مصادر أن كلا من رويال بنك أوف كندا وBanco Santander وMizuho Financial Group قد انضمت إلى قائمة مرتبي اكتتاب أرامكو.وأضافت المصادر أن قائمة مرتبي الإصدار تضم 15 بنكا حتى الآن، بينما تعمل الشركة على اختيار مديري الاكتتاب.


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