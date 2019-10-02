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النفط و الغاز

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«النفط»: نمر الصباح مشهود له بالكفاءة

علي حامد
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الأربعاء 02 أكتوبر 2019

باشر الشيخ د. نمر فهد المالك الصباح عمله وكيلاً لوزارة النفط، حيث اعتمد مجلس الوزراء مرسوما أميريا بتعيينه بمنصب وكيل وزارة النفط، وذلك بناء علي المرسوم الأميري رقم 250، الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22 سبتمبر الماضي.
وقالت وزارة النفط في بيان صحافي أمس أن د. نمر الصباح يعد من الشخصيات المشهود لها بالإنجاز والكفاءة وعضو فعال بتمثيل الكويت في العديد من الجمعيات والمنظمات الدولية، ولديه العديد من المساهمات في البحوث العلمية، حيث حصل علي العديد من الدرجات العلمية المتخصصة والخبرات الوظيفية، وتقلد الصباح العديد من المناصب في وزارة التجارة والصناعة الكويتية إلى أن أصبح وكيلا لوزارة النفط.


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