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في انطلاق الموسم الثاني لملتقى كتاب وقهوة، تم استضافة الكاتب والروائي المتميز سعود السنعوسي، وذلك في مركز البروميناد الثقافي، في أجواء ثقافية مميزة تبادل فيها الكاتب مع الحضور الحديث حول مؤلفاته والاجابة على الأسئلة وتبادل الحوار الثقافي المثمر.

ملتقى كتاب وقهوة من البرامج المميزة لمشروع خذ بيدي الثقافي التوعوي المنبثق من ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان، والذي يهدف للتحفيز على القراءة وذلك من خلال استضافة كتاب مميزين في مجالاتهم، ومناقشة كتاباتهم المختلفة، ومد جسور التواصل بين الكاتب وقرائه، ويدير دفة اللقاء صاحبة فكرة الملتقى نور الزعابي. ضيف الملتقى الكاتب والروائي الكويتي سعود السنعوسي الحائز على الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2013 في دورتها السادسة عن روايته ساق البامبو كما حصلت الرواية في الكويت على جائزة الدولة التشجيعية في عام 2012

و قد ناقش الكاتب مع حضور الملتقى رواياته سجين المرايا- ساق البامبو- فئران امي حصة- حمام الدار ناقة صالحة، واستطرد السنعوسي قائلاً مايهمني هو أن أنشر ثقافة بلدي من مفردات واثبات أن الكويت ليست نفطاً فقط بل بلد يحمل ثقافة.

في حين قالت نور الزعابي انه سيتم انشاء نادى تابع للملتقى باسم نادي كتاب وقهوة على أن ينطلق النادي في نوفمبر القادم وتقدمت الزعابي بالشكر للحضور الكريم وللكاتب سعود السنعوسي ولثلث العثمان وعائلة العثمان الكريمة، على دعمهم وثقتهم بهذا المشروع الثقافي التوعوي.

