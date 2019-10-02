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بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي أسدلت دائرة الثقافة في الشارقة الستار على فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، والذي اقيم في الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر حيث كرم المشاركون والفائزون بجوائز المهرجان في الحفل الختامي بالمركز الثقافي في كلباء. وذلك بحضور أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة، وعلياء الزعابي المنسق العام للمهرجان، وعدد من المسؤولين والضيوف والفرق المسرحية وممثلي وسائل الإعلام.

وأعلن د.عبد الله العابر (الكويت) رئيس لجنة التحكيم توصيات اللجنة التي ضمت في عضويتها كلا من وفاء الطبوبي (تونس) والمخرج حكيم حرب (الاردن) ومحمد إسحاق (الامارات) ود. بوسلهام الضعيف (المغرب) عضوا ومقررا.

وأوضح العابد في كلمته أن اللجنة تثني على الجهد الذي بذله المنظمون للمهرجان والمشاركين فيه واضاف: تنوه اللجنة بروح المهرجان الذي جسد رؤية سمو الشيخ د. سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والهادفة إلى رعاية الشباب وتمكينهم من ادواتهم، كما تنوه اللجنة بجهود المشاركين وحماسهم وجدتهم في تعاملهم مع المسرح وتدعوهم إلى مزيد من الاستفادة من الورش الإبداعية والاطلاع على المعارف المسرحية. كما اثنت لجنة التحكيم على المشرفين على الورش ونوهت بالقيمة الإضافية لهذا المهرجان المتعدد الأهداف والذي ينفتح من خلاله المسرح على جميع الأعمار والمواهب والشرائح الاجتماعية المختلفة.

فيما يتعلق بالتوصيات أعلن العابد أن اللجنة قد لاحظت أن أغلب الممثلين يعانون من خلل في النطق والتعامل مع النص، ودعتهم إلى الاشتغال على مهارات القراءة والنطق السليم، كما لاحظت اللجنة أن بعض العروض قد تأثرت بعروض سابقة، ودعت المخرجين الشباب إلى عدم النقل وذلك تحفيزا لهم على الإبداع. كما تضمنت التوصيات عدم دمج أكثر من نص في العرض الواحد وكذلك الاكتفاء بتخصص واحد من عناصر العرض المسرحي، كما لاحظت اللجنة غياب العنصر النسائي في بعض العروض وبناء عليه أوصت بأهمية تحفيز المشاركة النسائية في الدورات القادمة.

بعد ذلك تبادل أعضاء لجنة التحكيم إعلان النتائج والتي جاءت على النحو التالي: أفضل عرض متكامل، مسرحية لير ملك النحاتين، للمخرج سعيد الهرش اما افضل مخرج: راشد دحنون عن في انتظار غودو. وجائزة لجنة التحكيم الخاصة عرض مدن من رماد . وافضل سينوغرافيا: ارحمني يا شكسبير. وجائزة الجهد المسرحي المبذول لجاسم التميمي. وأفضل ممثل: هاكوب عيد في المركز الأول ثم عبد الله الخديم في المركز الثاني ثم حمد علي إبراهيم في المركز الثالث. وأفضل ممثلة فازت بالمراكز الثلاثة على الترتيب: أسيل زين العابدين، حنان دحلب و نوف الكعبي.

وكان المهرجان شهد على مدى خمسة أيام مشاركة 10 عروض مسرحية للشباب الذين التحقوا بورش التدريب اضافة الى الفعاليات المصاحبة من ندوات تطبيقية والملتقى الفكري وملتقى الابحاث المسرحية اضافة الى تكريم الفنان الإماراتي حميد فارس لتكريم كشخصية المهرجان.

وعلى هامش حفل الختام سألت النهار مدير إدارة المسرح أحمد بورحيمة عن أهم الملاحظات الخاصة بالدورة الثامنة للمهرجان فقال: مهمتنا كإدارة مسرح هي متابعة الملاحظات واقتراحات الشباب والضيوف من المسرحيين العرب.. وكما يقال اهل مكة أدرى بشعابها.. ونحن بالقرب من الشباب وتطلعاتهم دائما. حول الاعتماد على النصوص العالمية بالدرجة الأولى وعدم ترك الفرصة للشباب لكتابة نصوص تعبر عنهم قال بورحيمة لدينا استراتيجية تكاملية لمختلف المهرجانات المسرحية التي تنظمها الشارقة برعاية سمو الشيخ د.سلطان القاسمي حاكم الشارقة.. ومهرجان كلباء فريد من نوعه لأنه يعتمد على إكساب الشباب الثقافة والخبرة المسرحية عبر الورش ثم من خلال الممارسة والعروض القصيرة.. ونركز على العروض الكلاسيكية والعالمية التي يعرفها الجميع لتكون بمثابة تدريب لإطلاق وصقل مواهبهم والارتقاء بها.. وننفتح مع اقتراحاتهم على النصوص العربية التي تتوفر فيها نفس الشروط.. وكان من ضمن عروض هذه الدورة مسرحية مأساة الحجاج عن مسرحيتين عربيتين.

عما تقدمه إدارة المسرح من دعم للشباب قال بورحيمة: لا ندخر جهدا في مساندة الشباب واقامة الورش لهم واستقطاب ابرز المدربين من العالم العربي.. ونشجع الشباب على التعاون معهم وتحفيزهم لإنتاج مسرحهم بأقل تكلفة ممكنة.. لذلك ترى مخرج هذا العرض ممثلا في عرض آخر.. وتلك هي روح المسرح الحقيقية.

وعن امكانية استضافة عروض عالمية على الهامش قال بورحيمة.. هناك مهرجانات أخرى تفعل ذلك.. وبعض هذه العروض قد تكون متاحة للمشاهدة على الإنترنت.. لذلك نفضل الاحتفاظ بمهرجان كلباء كمهرجان مسرحي محلي للشباب من أهل الإمارات والمقيمين فيها.. لذلك ستجد لدينا عروضا ومشاركات لشباب من مصر وسورية والسودان وغيرها من الدول العربية الشقيقة.

