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شهد المهرجان ضمن ملتقاه الفكري اوراقا مهمة قدمها المخرج والفنان المغربي محمد الحر عن تجربة مجموعة اكون كمختبر مسرحي متميز للشباب. كما قدم المخرج الاردني حكيم حرب لتجربة مميزة جدا يشرف عليها تتعلق بتقديم مسرح داخل السجون وباشتراك السجناء انفسهم والصعوبات التي وجدها وأهمية ايصال الفن للناس في تجمعاتهم المختلفة والبعيدة عن العواصم وكذلك دور الفن في تأهيل السجناء. كما قدم الميرحي عبد الناصر خلاف من الجزائر ورقة مماثلة عن طبيعة ودور الورش المسرحية هناك.

من ابرز وجوه المهرجان مشرفه الفني ومدير العديد من الندوات التطبيقية الكاتب التونسي يوسف البحري الذي اكد ان مهرجان كلباء يفتح صفحة على المسستقبل مشيدا بالشباب الذين كسروا حاجز الخوف والتردد.

لعب الناقد المسرحي عصام أبو القاسم الدور الأبرز في تنسيق فاعليات المهرجان المختلفة وإدارة المركز الإعلامي إضافة إلى جهود ومساندة الأستاذة علا ذيب في تقديم كل الدعم لضيوف المهرجان.. حيث كانت الجهود اللوجيستية على اعلى مستوى من التنظيم بإشراف المنسق العام للمهرجان علياء الزعابي

حرصت ادارة المهرجان على إقامة مسابقة يومية لاختيار أفضل مصور فوتوغرافي وأفضل ممثل او ممثلة بناء على استفتاء الجمهور حيث كانت النتائج تعلن نهاية كل يوم.

من أبرز الفنانين الاماراتيين الذين ساندوا أنشطة المهرجان د.حبيب غلوم وجمعة علي الذي اضفى اجواء ممتعة بروحه المرحة في تقديم العديد من الانشطة وكذلك عبد الله صالح وعبد الله بن حيدر الذي قدم حفلي الافتتاح والختام.

اتسمت الندوات التطبيقية بالايجاز وعدم الثرثرة مع تخصيص نصف ساعة لكل عرض فقط حيث كان هناك اربعة معقبين رئيسيين هم د.صديق جوهر، د.فيصل جواد، د.مصطفى آدم، ود.محمد سيد أحمد.. وكان من أنشط الضيوف تعليقات على العروض د.خليفة الهاجري، د.عبير الجندي، د.بشار عليوي، عبد الناصر خلاف، حكيم حرب، حازم شبل، وادريس الذهبي.

وتميز الحضور النسائي عبر مشاركة مجموعة من الفنانات والمسرحيات العربيات منهن: نهى سمارة وجويس الراعي (الاردن)، د.لمى طيارة والفنانة الشابة نانسي خوري (سوريا)، لبنى المستور من المغرب، اضافة الى الزميلتبن نورا انور وسمية احمد من مصر.

يحسب للمهرجان إشراك جهات حكومية وأهلية في رعاية انشطته واهمها: بلدية مدينة كلباء، دائرة الخدمات الاجتماعية، جامعة الشارقة، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

