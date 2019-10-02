إضاءات

اقيم في مقر اقامة الضيوف لقاء ودي بين المشرفين على الورش التي سبقت المهرجان ومنهم الفنانة د.عبير الجندي مدربة ورشة التمثيل والناقد والكاتب المسرحي التونسي يوسف البحري المشرف الفني للمهرجان ود.خليفة الهاجري

اتسم اللقاء بالطابع الودي حيث استذكر الحضور يوميات الورش واهم الملاحظات واساليب وظروف صناعة العروض.

وتأتي اهمية هذا اللقاء من كونه يجمع المتدربين مع مدربيهم عقب انتهاء العروض للمقارنة بين ما تلقوه في الورش وما قدموه بالفعل على خشبة المسرح وقياس مدى تطورهم واستيعابهم وكيفية التغلب على الصعاب التي واجهتهم.

وفي مقابل هذا اللقاء الودي كان هناك ملتقى الشارقة للبحث المسرحي كأحد الفاعليات المميزة للمهرجان حيث يلتقي الاكاديميون والباحثون الحائزون على درجات الماجستير والدكتوراه في جلسات علمية لمناقشة نتائج وخلاصات هذه الاطروحات.

وفي الجلسة الأولى قدم الباحث د.بوسلهام الضعيف دراسته حول مدارس ومناهج التكوين المسرحي مستعرضا لعملية تعليم المسرح في عدد من المعاهد المسرحية في دول مثل المغرب ومصر ومقارنتها بدول عالمية مثل فرنسا.

اما الجلسة الثانية فناقشت اطروحة الدكتوراه المعنونة ب «التحليل السيميائي للنص المسرحي: يسري الجندي نموذجا» لكاتب هذه السطور، حيث قدمت هذه الدراسة تحليلا لستة عشر نصا وفق المنهج السيميائي.

وشارك في نقاش وتقديم الباحثين كل من د.خليفة الهاجري (الكويت) ود.لمى طيارة (سورية) ود.ادريس الذهبي (المغرب).

وفي الختام حرص رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان أحمد بورحيمة على تكريم الباحثين والمشاركين في الندوات إضافة إلى مدربي الورش والشباب المميزين وضيوف المهرجان.

