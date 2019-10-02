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اختتم مهرجان كلباء عروضه بعملين مختلفين عن بقية العروض الأول هو «صائد طيور الجحيم» للمخرج شعبان سبيت والذي خرح من دون جوائز لكن يحسب لمخرجه أنه غرد بعيدا عن كلاسيكيات المسرح الأوروبي واختار نصا من التراث الياباني أقرب إلى مسرح النو.. ويتناول حكاية فلكلورية بسيطة عن محاكمة صائد طيور.

وتميز العرض بالاقنعة وتجسيد مجموعة من الطيور على نحو مميز.. لكنه وقع في مأزق ما بين الحفاظ على تقاليد مسرح النو التي تتسم بالطقسية والجلال والصمت وبين الرغبة في الهزل والاضحاك.

اما آخر عروض المهرجان فكان «مأساة الحجاج» للمخرج المصري رامي مجدي واعتمد فيه على المزج ما بين نصي «مأساة الحلاج» لصلاح عبد الصبور و «دماء على ستار الكعبة» لفاروق جويدة.

ويحسب له أنه كان العرض الوحيد الذي اعتمد على نصوص عربية وأيضا اختياره للمسرح الشعري وان لم يلتزم به تماما.

والعرض اقرب الى المسرح السياسي ومناقشة مفهوم الديكتاتورية باستعارة قناع تراثي. ونالت بطلته حنان دحلب احدى جوائز التمثيل.

ورغم انه كان من اكثر العروض اتزانا ووضوحا وقدرة على توصيل رسالته لكنه وقع في التشوش والاستسلام للكليشهات والرغبة في قول كل شيء دفعة واحدة دون الحفر عميقا في شخصية اشكالية مثل الحجاج.

