عربيات ودوليات

أعلنت كوريا الشمالية امس أنها ستجري محادثات حول الملف النووي على مستوى فرق العمل مع الولايات المتحدة السبت، في مؤشر على استئناف المفاوضات بعد انهيار قمة في فبراير الماضي. واتفق الجانبان على إجراء «اتصال مبدئي» في الرابع من أكتوبر وعقد مفاوضات على مستوى فرق العمل في اليوم التالي، وفق ما نقلت وكالة الانباء الكورية الشمالية عن نائبة وزير الخارجية شوي سون هوي. واضافت «أتوقع أن تسهم مفاوضات فرق العمل في تسريع التطور الإيجابي للعلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة» دون الكشف عن مكان عقد المحادثات.

