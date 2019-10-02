عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: قتل 3 اشخاص وأصيب 60 آخرون بجروح برصاص قوات الأمن العراقية التي استخدمت الرصاص الحي لتفريق متظاهرين في بغداد خرجوا احتجاجا على الفساد وضعف الخدمات العامة.

وفيما لم تعلن السلطات مساء امس حصيلة رسمية للمواجهات فقد قالت مصادر عراقية ان المتظاهرين تدفقوا الى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية وقالت وسائل اعلام إن المتظاهرين تمكنوا من عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء، فيما سمعت أصوات اعيرة نارية في الارجاء.

وأطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بينما اصيب ضابط وجنديان إثر تعرضهم للضرب من قبل من وصفوا بـ«المندسين» بين المتظاهرين وسط العاصمة العراقية كما أشارت المصادر إلى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين بسبب خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

وبدأت احتجاجات امس بصورة سلمية مع أكثر من ألف شخص توجهوا نحو ساحة التحرير وسط بغداد عندما بدأت الشرطة بإلقاء القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ما أدى إلى تعرض البعض لمشاكل في التنفس. ويطالب المحتجون بتغيير الحكومة بسبب فشلها في تحسين الخدمات وخلق الوظائف. وهذه التظاهرة، هي أول التحركات المطلبية التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي تتم عامها الأول في نهاية أكتوبر الحالي.

ويعاني العراق، الذي أنهكته الحروب، من انقطاع مزمن للكهرباء ومياه الشرب منذ سنوات. وردد المتظاهرون شعار «باقونا (سرقونا) الحرامية»، في إشارة إلى الطبقة الحاكمة في البلد الذي يحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم بحسب منظمة الشفافية الدولية.

والتظاهرة التي انطلقت من ساحة التحرير، نقطة التجمع التقليدية للمتظاهرين في وسط العاصمة تفرقت في بداية الأمر، قبل أن يعود المتظاهرون للتجمع مجدداً على جسر قريب يؤدي إلى المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأميركية ومقار حكومية.

