عربيات ودوليات

واشنطن- أ. ف. ب: أعلن مجلس النواب الأميركي أنّ النائب كريس كولينز الذي كان أول برلماني جمهوري يدعم دونالد ترامب في سعيه للوصول إلى البيت الأبيض قدّم استقالته تمهيداً لمحاكمته بتهمة التداول من الداخل. ومن المقرّر أن يعلن كولينز عزمه على الإقرار بالذنب، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست». وقال متحدّث باسم رئاسة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون «لقد تلقّينا خطاب استقالة».وأوضح المتحدّث أنّ هذه الاستقالة اصبحت سارية المفعول اعتباراً من يوم امس. واستقالة كولينز (69 عاما) النائب عن إحدى دوائر نيويورك، لن تغيّر موازين القوى في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديموقراطيون منذ يناير 2019. وكولينز العضو في مجلس النواب منذ 2013 وجّهت إليه رسمياً في أغسطس 2018، في غمرة الحملة الانتخابية لتجديد ولايته، تهمتا التداول من الداخل والكذب على الشرطة الفدرالية.

