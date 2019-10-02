عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: اعلن رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني في تصريحات لقناة «الجزيرة» القطرية أن بلاده ترحب برغبة السعودية في حل الخلافات بالحوار، مشيرا الى أن أبواب ايران مفتوحة لذلك.

وأضاف لاريجاني أن حوارا سعوديا ايرانيا يمكنه حل الكثير من مشاكل المنطقة الأمنية والسياسية مؤكدا أن طهران توصي الحوثيين بقبول أي وقف لاطلاق النار مع السعودية. كما دعا أيضا لتشكيل نظام أمني جماعي خاص بالخليج بمشاركة جميع الدول الخليجية.

في غضون ذلك كشف الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، عن تحرك عربي مرتقب حال الكشف عن نتائج التحقيقات في الهجوم الذي استهدف في 14 سبتمبر منشآت نفط سعودية تابهة اشرطة «ارامكو». وقال في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشر امس «أنا لا أقول ان ايران أطلقت الصواريخ والطائرات المسيرة. أنتظر التقرير لكن لدي مؤشرات تفيد بأن هذه الأسلحة صنعت في ايران السؤال من أطلقها ومن أين أطلقت وعندئذ سيجري التحرك في كل المؤسسات المؤثرة، بما فيها مجلس الأمن». كما عبر أبو الغيط عن «ثقته التامة» في أن «لحظة الحقيقة آتية قريباً جداً» في التحقيق الجاري حالياً في «الهجمات الاجرامية» ضد المنشآت النفطية في السعودية، مؤكداً أنه «سيحدد بدقة» من هو المسؤول.

وأشاد ابو الغيط بالحكمة الشديدة لدى القيادة السعودية، متهما ايران بالسعي الى» تصدير الثورة»، داعياً الى «ضبط الأداء الايراني» في الاقليم. وأضاف: «هناك تضامن عربي في الوقوف مع المملكة ومع دول الخليج في هذا الشأن (عدم تدخل ايران في شؤونهم الداخلية)، وهناك لجنة ايران الرباعية، التي تجتمع كل ستة أشهر، وهي تتبنى في كل مرة وثيقتين، الأولى بيان ملزم لأعضاء اللجنة المؤلفة من كل من مصر والبحرين والامارات والمملكة العربية السعودية وعضوية الأمين العام للجامعة في شأن الأداء الايراني والتدخلات الايرانية في الاقليم، والأخرى عبارة عن قرار خاص بالتدخلات الايرانية في الاقليم العربي ويقره الاجتماع الوزاري باجماع كل الأعضاء».

وحول وجود استراتيجية عربية للتصدي للتدخلات الايرانية، قال أبو الغيط «فالقرار يتضمن استراتيجية عربية واضحة جداً... ولذا تجد أن هناك صعوبات في علاقات ايران مع عدد كبير من الدول العربية لأنها تطبق هذه الاستراتيجية. هناك دولتان لديهما تحفظات على بعض الفقرات فحسب العراق لديه تحفظ على فقرة تتحدث عن بعض التيارات الداخلية في العراق. ويشير القرار الى تيار داخلي في لبنان. هاتان الفقرتان هما موضوع التحفظ فقط لا غير».

