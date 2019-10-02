عربيات ودوليات

نيويورك الوكالات: كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حاول تنسيق مكالمة هاتفية بين الرئيسين الايراني حسن روحاني والأميركي دونالد ترامب لكن روحاني رفض. وحسب الصحيفة، فان محاولة تنسيق المكالمة جرت على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي انعقد في نيويورك الأسبوع الماضي.

وذكرت «نيويورك تايمز» نقلا عن مصادر مطلعة على هذا التحرك الدبلوماسي، أن ماكرون الذي سعى منذ أشهر لـ«تذويب الجليد» بين واشنطن وطهران حرص على تثبيت خط هاتفي آمن في قاعة بالفندق حيث كان روحاني يقيم. ووفقا للتقرير فان روحاني ومساعديه كانوا مصدومين بالعرض الذي قدمه لهم الرئيس الفرنسي في زيارة غير معلنة ليلة الثلاثاء الماضي في مقر اقامتهم في فندق «ميلينيوم هيلتون».

وكان ماكرون مع فريق صغير من الاستشاريين ينتظر خارج غرفة روحاني، ويتواصل معه عبر مساعديه. لكن روحاني حسب التقرير، رفض في نهاية المطاف الخروج من غرفته والرد على المكالمة، بينما كان ترامب ينتظرها على خط الهاتف الآخر.

الى ذلك أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيبحث مع نظيره الايراني خلال أعمال الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في أرمينيا الوضع في مضيق هرمز وما يحيط باتفاق ايران النووي. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي ان هذا الاجتماع يأتي استمرارا للحوار الذي بدأ قبل بضعة أيام في قمة أنقرة. وأضاف أن الاجتماع سيعقد على انفراد ويتناول الوضع المتوتر في منطقة مضيق هرمز، والمسائل المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق ايران النووي).

