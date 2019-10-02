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لندن الوكالات: كشف تقرير اعلامي أن ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية طلبت المشورة بشأن سبل عزل رئيس الوزراء بوريس جونسون قبل صدور قرار المحكمة العليا ببطلان تعليق عمل البرلمان، فيما نفى جونسون اتهامات له بالتحرش بصحافية قبل عشرين عاما.

ونقلت صحيفة «آي» البريطانية عن مصادر لم تسمها أن الملكة «طلبت من مساعديها توضيحات بخصوص متى وكيف يمكنها عزل رئيس الوزراء الذي رفض التنحي» وذلك قبل أن تعلن المحكمة العليا في البلاد عدم شرعية «تعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع» الذي أقره جونسون.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها خلال فترة حكم الملكة اليزابيث الثانية مشيرة الى أن هناك صلاحيات غير معهودة في الدستور تعطي الملكة سلطات تقديرية شخصية منها حق تعيين رئيس الوزراء وبقية أعضاء الحكومة خلال «الأزمات الدستورية العميقة».

وحسب الصحيفة، فان جونسون هاتف الملكة بعد صدور قرار المحكمة، واعتذر منها عن اقتراحه تعليق البرلمان. وبخصوص هذه الادعاءات، أعلن قصر باكنغهام الملكي «أنه غير معنيّ بالرد على الشائعات».

وسبق أن أعلنت المعارضة، التي يترأسها زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، أنها تدرس فكرة تشكيل حكومة مؤقتة في حال نجحت في سحب الثقة من جونسون.

من جهة أخرى، نفى جونسون في مقابلة تلفزيونية ادعاءات الصحفية شارلوت ادواردز في صحيفة «صنداي تايمز» بأنه تحسس جسدها خلال غداء في عام 1999 عندما كان رئيسا لتحرير مجلة «ذي سبكتاتور». وعند سؤاله بعد ذلك عما اذا كانت قد اختلقت الرواية قال جونسون «أقول ما قلته وأعتقد أن ما يريد أن يسمعه الناس هو ما نفعله من أجلهم ومن أجل البلاد ومن أجل الاستثمار (وما نفعله) في سبل توحيدها».

في غضون ذلك أعلن رئيس الوزراء البريطاني امس أن بلاده ستعرض مقترحات جديدة بشأن اتفاق بريكست «قريبًا جداً»، بينما نأى بنفسه عن خطة تم تسريبها تتعلق بالحدود مع ايرلندا. وقال جونسون لشبكة «بي بي سي» من مانشستر حيث ينعقد مؤتمر حزبه المحافظ «سنقدم عرضًا جيداً للغاية. سنعرضه رسميًا قريبًا جداً». وتشير نسخ مقترحاته المنتظرة منذ مدة طويلة والتي أوردتها وسائل اعلام بريطانية وايرلندية الى أنه يرغب بأن يتم تفتيش البضائع بعيداً عن حدود ايرلندا مع السماح بمرور الأغذية والمنتجات الزراعية بدون عوائق.

والخطة المذكورة مصممة لابقاء الحدود بين ايرلندا - العضو في الاتحاد الأوروبي - وايرلندا الشمالية التابعة لبريطانية مفتوحة بشكل كامل بعد «بريكست» المقرر في 31 أكتوبر.

ووصف نائب رئيس الوزراء الايرلندي سايمن كوفيني الخطة التي تناقلتها وسائل الاعلام بأنها «غير قابلة للنجاح».

