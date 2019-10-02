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كشف رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أن الفترة المقبلة ستشهد اصلاحات سياسية وحزبية واعلامية.

وقال عبد العال خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، والذي بدأت أولى جلساته أمس، ان المصريين أكدوا وقفتهم القوية خلف القيادة السياسية في جميع الاصلاحات التي تجري في مصر، وأن القيادة السياسية سترد على تلك الوقفة الصامدة وبتحية أكبر.

وأعلن عبد العال أن دور الانعقاد البرلماني الحالي سوف يشهد مناقشة مشروعات قوانين تمس جوهر الحياة السياسية في مصر، مضيفا أن البرلمان حريص على اجراء حوار مجتمعي يستوعب كافة الأطياف الوطنية من المؤيدين أو المعارضين لصياغة المستقبل بمشاركة لا مغالبة.

رسالة قوية

وأضاف أن الشعب وجه للجميع رسالة قوية وهي أنه يقف خلف قيادته السياسية ولم ينساق وراء أباطيل، وأكد أن المعارضين أو المؤيدين على السواء ينظرون لمصلحة بلادهم ولا يلتفتون لغيرها، موضحا أن الأمور بدأت في التحسن والاقتصاد أخذ في التعافي وسيبدأ الجميع في جني الثمار.

وقال عبد العال ان البرلمان لن يسمح للمسؤولين السياسيين والتنفيذيين بتصدير المشكلات الجماهيرية لرئيس الجمهورية مطالبا اياهم بتحمل المسؤولية، وأن يحنو على الشعب الذي قدم الكثير والكثير، كما دعا المجلس الى تفعيل الأدوات البرلمانية لمحاسبة كل المقصرين. وأضاف أن الجلسة هدفها الدعوة للحمة وطنية ودعم الوطن وسلامته وأمنه القومي وكذلك دعم الجيش والقيادة السياسية، والتأكيد على الدفاع عن مصالح المصريين. من جانب آخر وفي اطار تنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدعم محدودي الدخل أعادت وزارة التموين 1.8 مليون مواطن لبطاقات التموين لصرف السلع المدعمة بعدما تم حذفهم منها.

وأعلنت الوزارة أنه تم اعادة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، جارٍ أيضا تلقي التظلمات لأي مواطن يرى أحقيته في الدعم مِن خلال مكاتب التموين في مختلف المحافظات. وقالت الوزارة انه سيتم استمرار صرف الخبز المدعم لأي مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، واستخرج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست له بطاقات من الفئات الأولى بالرعاية والأسر احتياجا مثل أصحاب الدخل أو المعاش المنخفض والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة والمعاش الاجتماعي.

تغييرات وزارية

الى ذلك كشفت مصادر مصرية لـقناة «العربية» أن تغييرات مرتقبة ستجري في بعض الحقائب الوزارية خاصة الخدمية وكذلك الهيئات الاعلامية، والصحف الحكومية، فضلا عن بعض الهيئات ذات الصلة بالخدمات الجماهيرية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن الحكومة ملتزمة باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي اطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة. وكتب السيسي على حسابه الرسمي بفيسبوك مساء الأحد الماضي يقول: في اطار متابعتي لكل الاجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض اجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها وأقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الاجراءات.

