عربيات ودوليات

برلين- الوكالات: دعت مصر الى محاسبة الداعمين للارهاب في سورية، وذلك خلال مشاركة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة محمد ادريس، في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في سورية.

وأكد بيان الوفد المصري على ضرورة اتخاذ اجراءات جادة وجماعية على صعيد مكافحة الارهاب والجماعات المسلحة غير المشروعة في سورية، وتفادي الانسياق خلف مزاعم تغيير أسماء التنظيمات الارهابية التكفيرية لاخفاء هويتها.

وشدد على اتخاذ اجراءات ضد الأطراف والحكومات التي تستمر في دعم تلك التنظيمات الارهابية تمويلا وتسليحا وتوفر لها الغطاء السياسي، مع التحذير من امتداد خطر هؤلاء الارهابيين والمقاتلين الأجانب حاليا الى خارج سورية. وقدم وفد مصر خلال الجلسة التهنئة الى الشعب السوري على الانجاز المتمثل في الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وأعرب عن الأمل في أن يمثل ذلك نقطة فارقة في وقف معاناة الشعب السوري، والتوصل الى تسوية سياسية يقودها السوريون أنفسهم لحل الأزمة التي طال أمدها وتعمقت محنتها. الى ذلك، كشف تقرير ألماني أن تركيا تبالغ بأعداد اللاجئين السوريين على أراضيها، وأنه بينما تزعم أنقرة أنها «بطلة العالم» في حماية اللاجئين، فان هناك أسبابا عديدة للشك في الأرقام التركية. فقد كشف التقرير، الذي أعده معهد «دي زيم» الألماني، وهو معهد أبحاث تموله وزارة شؤون الأسرة الألمانية، أنه منذ بداية الأزمة السورية، غادر نحو مليون سوري تركيا اما للعودة الى سورية، أو توجهوا الى دول في الاتحاد الأوروبي، أو دول أخرى. وأوضح التقرير، الذي جاء بعنوان «هل يوجد 3.6 مليون لاجئ في تركيا حقا أم أن عددهم أقل بكثير؟» أن عملية التدقيق والتحقق من أعداد اللاجئين السوريين توصلت الى أن عددهم يقدر بحدود 2.7 مليون لاجئ فقط، وأن العدد لا يتجاوز بأي حال من الأحوال 3 ملايين لاجئ. يشار الى أن أعداد اللاجئين السوريين في تركيا متقلبة ودائمة التغير، لأسباب عديدة أهمها أن هناك من عادوا الى بلادهم، ومنهم من غادر تركيا طلبا للجوء في دول أوروبية وغيرها، كما أن الأعداد عادت الى التغير بعد المعارك التي اجتاحت مناطق في محافظة ادلب. ومن المعروف أن الأرقام تعتبر «حجة» مهمة في التفاوض للحصول على الدعم الدولي، وعلى رأسه الدعم المالي، من الاتحاد الأوروبي.

