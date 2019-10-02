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القاهرة الوكالات: أعلنت منظمات حقوقية مصرية، أن قوات الأمن أطلقت العشرات ممن ألقي القبض عليهم في تظاهرات 20 و27 سبتمبر الماضي، دون توجيه أي تهم لهم.

وقال محامون من المفوضية المصرية للحقوق والحريات انه جرى اطلاق سراح الكثير من المقبوض عليهم في محافظات الاسكندرية والدقهلية والغربية ، دون تحرير محاضر ضدهم أو احالتهم للتحقيق.

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه تم اطلاق سراح بعض المعتقلين من قسم الهرم بمحافظة الجيزة، بدون اتخاذ أية اجراءات قانونية ضدهم.

واستجوبت النيابة المصرية، على مدار الأيام الماضية، مئات الأشخاص على خلفية تلك المظاهرات.

وكان النائب العام أصدر بيانا، الخميس الماضي، قال فيه ان تحقيقات أجريت مع نحو ألف شخص، موضحا أنه سيُخلَى سبيل «من وضعوا أنفسهم موضع الشبهات غير قاصدين ارتكاب جرائم».

وكتب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على موقع تويتر الأحد الماضي تغريدة عبر من خلالها عن تفهمه لـ «موقف المواطنين، الذين تأثروا سلبا ببعض اجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها».

وتابع الرئيس المصري في تغريدة اضافية: «أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الاجراءات، وأوكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماما باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي اطار الحرص على مصلحة المواطن والدولة».

