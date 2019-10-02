دوليه

توقع أنطوان غريزمان أن تكون بدايته مع برشلونة الإسباني صعبة، لكن مشوار المهاجم الفرنسي الدولي مع فريقه الكاتالوني الجديد لا يزال بحاجة للكثير من التطمينات. ويستقبل برشلونة على ملعبه «كامب نو» اليوم إنتر المتالق راهنا في إيطاليا، باحثا عن تعويض تعادله الافتتاحي سلبا ضد بوروسيا دورتموند الالماني.

ويريد بطل العالم اثبات نفسه في فريق يعج بالنجوم، وعلى رأسهم الارجنتيني ليونيل ميسي المتوج أخيرا بجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي، وذلك بعدما اطلق برشلونة سراحه من أتلتيكو مدريد مفعلا بنده الجزائي البالغ 120 مليون يورو.

وقال مدربه ارنستو فالفيردي مطلع الموسم «ضد بلباو لم يكن مشاركا كما نطمح. لكن يتعين على الفريق مد مهاجمينا بالكرات». وعندما سجل غريزمان هدفين في المباراة التالية ضد ريال بيتيس، اعتقد جمهور «كامب نو» انها البداية الحقيقية لمهاجمهم الجديد. لكن بعد خمس مباريات في الدوري، عزز غريزمان رصيده بهدف وحيد وتمريرة حاسمة، فيما بدا يبحث عن توازنه في مباريات أخرى، برغم فرض نفسه في الليغا خلال المواسم التسعة الماضية مع أتلتيكو مدريد وقبله ريال سوسييداد.

وبعد الفوز الاخير على فياريال، سئل غريزمان (28 عاما) عن بدايته مع برشلونة المتوج بدوري ابطال اوروبا خمس مرات «هي مختلفة. نوعية كرة القدم مختلفة، مركز جديد عرفت ان التأقلم معه سيكون صعبا».تابع «لكن أشعر باني اتحسن في كل مباراة. ثلاثة أهداف ليست سيئة، أليس كذلك؟ يمكنني القيام بأفضل من ذلك، لكني وصلت للتو. أعمل من أجل الفريق، وإذا سجلت أو مررت (كرات حاسمة) سيكون أفضل». ويملك غريزمان الحجج الكافية للدفاع عن نفسه. فهو انضم الى فريق يملك أدنى رصيد من النقاط منذ 25 سنة بعد 5 مباريات على انطلاق الدوري، كما ان هزيمته الموجعة أمام ليفربول الانكليزي في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا برغم تحقيقه فوزا كبيرا في الذهاب، لا تزال ماثلة في كوابيس مشجعيه، فيما أصبح مستقبل مدربه فالفيردي مهددا بسبب النتائج العادية.

ووصل غريزمان مع هالة المنقذ لهجوم برشلونة المتقدم في السن، لكن فريقه الجديد بقي طوال الصيف يسعى لاستعادة البرازيلي نيمار، وكأن الاخير يملك سحرا يفتقده الفرنسي.كما تعين على اللاعب المتوسط القامة (1,76 م) تصحيح العلاقة مع برشلونة وجماهيره، وذلك بعد رفضه الانضمام الى صفوف «بلاوغرانا» قبل 12 شهرا في خطاب علني.

