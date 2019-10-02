دوليه

اكتفى مان يونايتد بالتعادل 1-1 مع ضيفه أرسنال في ختام المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي أول من امس، ليتراجع الى المركز العاشر في الترتيب ويزيد الضغوط على مدربه النروجي أولي غونار سولسكاير.

وبحث «الشياطين الحمر» عن فوزهم الثالث فقط هذا الموسم في الدوري المحلي، لكنهم سقطوا بفخ التعادل بعد خطأ دفاعي منح أرسنال نقطة ثمينة بهدف تعادل من الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ، احتسب بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم («في ايه آر»). وفي حين رفعت هذه النقطة أرسنال الى المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، تراجع يونايتد الى المركز العاشر (أنهى المرحلة السادسة في المركز الثامن) برصيد تسع نقاط فقط من سبع مباريات. وبحسب احصاءات «أوبتا»، مجموع النقاط هذا لصالح يونايتد في المباريات السبع الأولى من بطولة إنكلترا، هو الأدنى له في هذه المرحلة منذ موسم 1989-1990.وافتتح يونايتد التسجيل عبر الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي (45)، قبل أن يعادل أوباميانغ لصالح فريق المدرب الاسباني أوناي إيمري (58).

ورفع أوباميانغ، هداف الدوري في الموسم الماضي (22 هدفا مع نجمي ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه)، رصيده من الأهداف هذا الموسم الى سبعة تساويا مع لاعب تشلسي تامي أبراهام، خلف المتصدر الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي (8). وشهدت المباراة عودة الفرنسي بول بوغبا الى صفوف يونايتد في منافسات الدوري بعد غيابه عن المرحلتين السابقتين لإصابة في الكاحل، علما بأنه شارك في الفوز أمام روشدايل من الدرجة الثالثة بركلات الترجيح في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية المحترفة الأربعاء.

وسجل ماكتوميناي بعدما وصلته الكرة إثر هجمة مرتدة، ليسددها قوية من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى للحارس الألماني بيرند لينو (45).وعادل الضيوف بعدما مرر مدافع يونايتد الانكليزي أكسيل توانزيبي كرة خاطئة الى زميله السويدي فيكتور لينديلوف، اقتنصها الانكليزي الشاب باكايو ساكا ممررا الى أوباميانغ الذي وضعها في الشباك (58).

ولجأ الحكم الى تقنية المساعدة بالفيديو بعد شكوك بوجود تسلل.وشهدت المباراة انطلاقة بطيئة من دون أي خطورة تذكر قبل تسديدة البرازيلي أندرياس بيريرا على مرمى «المدفعجية» كان لها لينو بالمرصاد(29)، قبل أن يتصدى الحارس الاسباني دافيد دي خيا لتسديدة العاجي نيكولاس بيبي القادم هذا الموسم الى أرسنال من ليل الفرنسي (36).

وقبل الهدف الأول بدقيقة، تصدى دي خيا على دفعتين لمحاولة خطيرة من أرسنال، إذ أنقذ أولا مرماه من تسديدة لساكا، وصلت منها الكرة الى الفرنسي ماتيو غويندوزي تصدى لها الإسباني مجددا.وكاد أرسنال أن يضيف هدفا ثانيا بعدما وصلت الكرة الى ساكا داخل المنطقة بعد عرضية من مواطنه كالوم تشامبرز، لكن كرته علت العارضة (60).وأضاع بعدها بوغبا فرصة لأصحاب الارض بعدما مرت كرته على مسافة قريبة من القائم الأيسر إثر تسديدة من خارج المنطقة (64)، قبل أن يهدر ماكتوميناي إثر ركلة ركنية، بكرة رأسية علت العارضة (70).وفي الوقت القاتل، تصدى لينو ببراعة لركلة حرة من الإنكليزي ماركوس راشفورد من على حدود منطقة الجزاء (92).وعلى رغم نقطة التعادل، فشل أرسنال

في تحقيق الفوز على يونايتد في الدوري الممتاز على ملعب «أولد ترافورد» للمباراة الـ13 على التوالي، اذ يعود آخر انتصار الى سبتمبر 2006.

