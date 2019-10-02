دوليه

عاد سبورتنغ لشبونة إلى طريق الانتصارات في الدوري البرتغالي، بعد أن حقق انتصارا بشق الأنفس 1-0، خارج الديار، أمام مضيفه ديسبورتيفو أفيس، أول من امس في آخر مواجهات الجولة السابعة من البطولة.

وعلى ملعب (أفيس الرياضي)، يدين «أسود» لشبونة بالفضل في هذا الفوز العسير للقائد، برونو فرنانديز، مسجل الهدف الوحيد قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، عبر ركلة جزاء. وبهذا يوقف الفريق العاصمي مسلسل نزيف النقاط، على مدار الجولات الثلاث الماضية، بخسارتين وتعادل. وأصبح رصيد لشبونة 11 نقطة، تدفعه للمركز الخامس. بينما تكبد أفيس خسارته الخامسة على التوالي، والسادسة هذا الموسم مقابل فوز وحيد، ليقبع في ذيل الترتيب بثلاث نقاط فقط.

