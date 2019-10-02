loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

لشبونة عاد إلى طريق الانتصارات


عاد سبورتنغ لشبونة إلى طريق الانتصارات في الدوري البرتغالي، بعد أن حقق انتصارا بشق الأنفس 1-0، خارج الديار، أمام مضيفه ديسبورتيفو أفيس، أول من امس في آخر مواجهات الجولة السابعة من البطولة.
وعلى ملعب (أفيس الرياضي)، يدين «أسود» لشبونة بالفضل في هذا الفوز العسير للقائد، برونو فرنانديز، مسجل الهدف الوحيد قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، عبر ركلة جزاء. وبهذا يوقف الفريق العاصمي مسلسل نزيف النقاط، على مدار الجولات الثلاث الماضية، بخسارتين وتعادل. وأصبح رصيد لشبونة 11 نقطة، تدفعه للمركز الخامس. بينما تكبد أفيس خسارته الخامسة على التوالي، والسادسة هذا الموسم مقابل فوز وحيد، ليقبع في ذيل الترتيب بثلاث نقاط فقط.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة