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يدرس إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، أكثر من حل لسد إحدى الثغرات في البارسا خلال الموسم الحالي. ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن برشلونة يعاني هذا الموسم من أزمة في قلب الدفاع رغم أن الموسم لا يزال في بدايته.

وتعود أزمة برشلونة إلى إصابة صامويل أومتيتي واحتمالية غيابه لفترة تصل إلى 5 أسابيع، بالإضافة إلى طرد كليمنت لينغليه في المباراة الأخيرة أمام خيتافي، وبالتالي لن يكون اللاعب حاضرًا ضد إشبيلية.

ويعقد الأزمة أن جيرارد بيكيه بات على بعد بطاقة واحدة من الإيقاف في الدوري الإسباني هذا الموسم. وسيعمل فالفيردي على الاستعانة بخدمات كلير توديبو في التشكيلة الأساسية ضد إشبيلية، مع توجيه أنظاره إلى لاعبي فريق (برشلونة ب). ويعد الأوروغواياني رونالد أراخو، صاحب الـ20 عامًا، من أكثر اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الفريق الأول في برشلونة.

ويعرف فالفيردي قدرات أراخو جيدًا، حيث إن الأخير يتميز بالسرعة وسبق له التواجد مع الفريق الأول في فترة الإعداد قبل بداية الموسم الحالي.

وتواصل إدارة برشلونة دراسة كل الخيارات المتاحة في فترة الانتقالات داخل وخارج إسبانيا لدعم مركز قلب الدفاع في يناير المقبل، ولكن سيتم تجربة اللاعبين الشباب أولًا لحل هذه الثغرة.

