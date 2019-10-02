دوليه

انتهى السباق المنتظر لمسافة 400 متر حواجز باحتفاظ العداء النرويجي كارستن وارهولم بلقبه والميدالية الذهبية في أحد أكثر السباقات إثارة ضمن بطولة العالم لالعاب القوى اول من امس في الدوحة.وسجل وارهولم (23 عاما) الذي لم يخسر في آخر 14 سباقا له 47.42 ثانية متقدما على الأميركي راي بنجامين (47.66 ث)، في حين حل القطري عبد الرحمن صمبا ثالثا (48.03 ثانية).

وميدالية صمبا هي العربية الثالثة في البطولة بعد فضية البحرينية روز شيليمو في سباق الماراتون وبرونزية منتخب البحرين أيضا في سباق التتابع المختلط 4 مرات 400 م.

وبقي سباق 5 آلاف متر اثيوبيا بعد احتفاظ مختار إدريس بلقبه بطلا للعالم بإحرازه ذهبية السباق بزمن 12:58,85 دقيقة.وتفوق ادريس على مواطنه سيليمون باريغا (19 عاما) الذي سجل 12:59,70 د، والكندي محمد أحمد (13:01,11 د).

وحققت الروسية ماريا لاسيتسكيني التي تشارك تحت علم محايد بسبب إيقاف اتحاد بلادها على خلفية فضيحة المنشطات التي هزت الرياضة العالمية عام 2015، لقبها الثالث تواليا في مسابقة الوثب العالي.وقفزت لاسيتسكيني 2.04 أمتار من محاولتها الأولى متفوقة على الأوكرانية ياروسلافا ماهوتشيك التي بلغت الثامنة عشرة قبل أيام قليلة، والتي اجتازت الارتفاع ذاته لكن في محاولتها الثالثة.وجاءت الاميركية فاشتي كانينغهام (2.02 م) ثالثة.

وعوضت العداءة الكينية بياتريس شيبكويتش خيبة عدم إحرازها أي ميدالية في نسخة لندن 2017، بذهبية سباق 3 آلاف م موانع.وكانت شيبكويتش الوحيدة التي نزلت تحت حاجز التسع دقائق، مسجلة 8:57,84 دقيقة، أمام الأميركية إيما كوبيرن حاملة اللقب مع 9:02.35 دقيقة والألمانية جيزا كراوزه (9:03.30 دقيقة).

وحققت العداءة الاوغندية حليمة ناكايي ذهبية سباق 800 م في غياب الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا التي خاضت معركة قضائية في الأشهر الماضية ضد الاتحاد الدولي لألعاب القوى، على خلفية رفضها قواعده الجديدة للحد من مستوى التستوسترون لدى الرياضيات.وسجلت ناكايي 1:58.04 دقيقة، أمام الأميركية رايفن روجرز (1:58.18 دقيقة)، بينما اكتفت مواطنتها أجي ويلسون بالمركز الثالث (1:58.84 د).

