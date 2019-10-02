دوليه

فاجأ العراقي جستن ميرام لاعب فريق كولمبوس كرو الأميركي الجهاز الفني لمنتخب بلاده ، باعتذاره عن الالتحاق بصفوفه، وذلك بعد ساعات من إدراج اسمه في تشكيلة «أسود الرافدين» لمباراتيه المقبلتين ضمن التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023. ويستقبل المنتخب العراقي منتخب هونغ كونغ في 10 اكتوبر الحالي على ستاد البصرة الدولي، ويحل ضيفاً على نظيره الكمبودي في 15 منه. ونقل الاتحاد في بيان اول من امس عن المدير الإداري للمنتخب باسل كوركيس «بأعذار واهية وتنصل واضح عن مهمة المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة، أبدى اللاعب جستن ميرام عدم رغبته بالالتحاق بالمنتخب». وقال كوركيس الذي لم يتطرق الى أسباب الاعتذار «تعرضنا للصدمة من كلام اللاعب ميرام وحاولنا ان نثنيه لحاجة المنتخب له في أهم مباراتين مقبلتين، لكنه أصر على عدم الالتحاق»، مضيفا «أبلغت المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش بهذا الاعتذار والأخير أبدى انزعاجه وطلب مني ان أعاود الاتصال باللاعب لثنيه في محاولة أخرى، الا انه جدد اعتذاره».

