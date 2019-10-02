دوليه

يبحث الأهلي عن الفوز الثاني على التوالي في الدوري الممتاز المصري عندما يواجه اليوم نظيره الإنتاج الحربي في الجولة الثانية من البطولة.

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف فيما اكتسح الإنتاج الحربي نظيره إف سي مصر بثلاثية نظيفة.

ويحتل الإنتاج المركز الثالث برصيد 3 نقاط بينما يأتي الأهلي خامسا بذات الرصيد.

ويمر الأهلي بقترة جيدة مع المدرب السويسري رينيه فايلر بعدما حصد لقب السوبر المصري على حساب الزمالك وتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يدفع رينيه بتشكيلة متوازنة حيث استقر على إعادة أكثر من لاعب لها رغم ظهور أكثر من لاعب بديل بشكل جيد في لقاء كانو سبورت الذي أقيم السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيعود علي معلول ومحمد مجدي قفشة وحمدي فتحي ورمضان صبحي لتشكيلة الأهلي.

ووفقا لذلك سيلعب الأهلي بتشكيلة تضم محمد الشناوي وعلي معلول وأحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ورمضان صبحي وقفشة وأجايي وحسين الشحات.

على الجانب الآخر يخطط مختار مختار المدير الفني للإنتاج لتحقيق نتيجة إيجابية تؤهله للاستمرار بين الكبار خاصة وأن الفريق استعد جيدا هذا الموسم.

وفي لقاء آخر اليوم أيضا يلعب الإسماعيلي مع المصري في دربي القناة الذي يتميز عادة بالقوة والإثارة.

وفاز الإسماعيلي على الجونة في الجولة الماضية بينما تعادل المصري مع حرس الحدود.

ويدخل الفريقان المباراة بروح معنوية عالية بعدما تأهل الإسماعيلي لدور الـ16 بالبطولة العربية على حساب أهلي بنغازي بينما تأهل المصري لدور الـ32 الثاني لكأس الكونفيدرالية على حساب ماليندي بطل زنجبار.

