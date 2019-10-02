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يواصل الأزرق تدريباته اليوم على ستاد نادي الكويت بصفوف مكتملة استعداداً لمباراة الأردن يوم 10 أكتوبر الحالي ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023 في الصين، فيما أفاد رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة وطبيب المنتخب عبد المجيد البناي ان جميع اللاعبين جاهزون لخوض التدريبات الجماعية وكذلك اللقاء المقبل امام «النشامى».

وبين البناي ان بعض اللاعبين يشكون من اصابات وكدمات خفيفة لكنها غير مقلقة ابدا ولا تقف عائقا امام المشاركة في التدريبات الجماعية، منوها بأن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها المهاجم فيصل عجب كشفت عن اصابته بتمزق في عضلة الساق بطول 1.5 سم وسيحتاج على اثرها الى برنامج علاجي وتدريبي يمتد الى 10 ايام، وهي الفترة ذاتها التي يحتاجها المدافع خالد ابراهيم حتى يعود للمشاركة في التدريبات بسبب معاناته من اصابة تمزق عضلي ايضاً.

وكان المدرب المؤقت للأزرق ثامر عناد استدعى اللاعب عيد الرشيدي لينضم للقائمة بديلا لفيصل عجب.وتستمر تدريبات الأزرق حتى يوم غد الخميس موعد المغادرة إلى الأردن لخوض المواجهة المهمة.

بدوره واصل منتخب «النشامى» تحضيراته الفنية والبدنية، عبر لقاء تدريبي جمعه مع المنتخب الأولمبي مساء الأول من أمس على ملعب الكرامة. واستغل منتخب «النشامى« اللقاء، باشراك أكبر عدد من اللاعبين، فيما عمد «الاولمبي« إلى الزج بالعديد من الأسماء على مدار الشوطين. ويتأهب المنتخب الأردني الأول لمواجهة سنغافورة ودياً يوم السبت، قبل لقاء الأزرق ونيبال يومي 10 و15 اكتوبر على أن يدخل اليوم في معسكر مغلق.

