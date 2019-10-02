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تأهل اللاعب يعقوب اليوحة اول من امس لنصف النهائي مسابقة 110 أمتار حواجز في بطولة العالم لالعاب القوى (الدوحة 2019) بعد ان حل رابعا بزمن قدره 13.43 ثانية. وجاء الاميركي هالو وي في المركز الاول بزمن 13.22 ثانية والثاني الياباني تاكا ياما بزمن 13.32 ثانية فيما جاء اليوناني ديو فالديس بزمن 13.43 ثانية.واشاد مدير المنتخب الكويتي عضو مجلس ادارة اتحاد العاب القوى فاروق الشاعر عقب انتهاء المنافسات بالانجاز الكويتي المتميز الذي حققه اللاعب اليوحة على الرغم من المنافسة الشديدة منذ بدء السباق وحتى نهايته مع افضل ابطال العالم في هذه اللعبة.وقال الشاعر ان هذا الانجاز يعد خطوة متميزة في مسيرة اللاعب اليوحة نحو تحقيق نتيجة مشرفة في المنافسات النهائية معربا عن امله في ان يحقق فيها احد المراكز المتقدمة والتأهل للنهائي.واضاف ان هذه النتيجة المتميزة جاءت ثمرة التدريب المتواصل والاستعداد الكبير من لاعبي المنتخب الكويتي كما كانت ثمرة للجهود التي بذلها الاتحاد في تهيئة جميع المستلزمات من مدربين واداريين ومعدات وامور فنية اخرى.من جهته اعرب المستشار في سفارة الكويت لدى قطر محمد الزعبي عن فخره بهذا الانجاز الجديد لرياضة العاب القوى الكويتية الذي جاء ثمرة جهود كبيرة بذلها اللاعب اليوحة ومتابعة مستمرة من المسؤولين في الاتحاد الكويتي ودعم وتشجيع كبيرين من الهيئة العامة للرياضة والجهات الحكومية الاخرى المعنية بالشباب.وقال الزعبي ان هذا الانجاز يدل على امتلاك الكويت طاقات شبابية عديدة وواعدة تتسم بالابداع والعطاء وعلى وجود تصميم من هذه الشريحة المتميزة على اعلاء اسم الكويت عاليا ورفع علمها في كل المحافل الاقليمية والعالمية.واعرب عن امله في ان تستمر انجازات اللاعب اليوحة في هذه البطولة العالمية ويتمكن من تحقيق احد المراكز الاولى في المنافسات النهائية ليضع اسم الكويت في سجل الدول التي حققت مراكز متقدمة على الرغم من المنافسة الشديدة ومشاركة افضل لاعبي العالم فيها.

