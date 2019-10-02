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قال مدرب الصليبخات أنور يعقوب إن فريقه عاني من الضعف الهجومي في اللقاء الذي تعادل فيه مع خيطان 0-0 أول من أمس ضمن الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى والتي شهدت أول من أمس أيضاً فوز الجهراء على برقان 2-1.

ورفع الصليبخات رصيده إلى 5 من 3 مباريات، مقابل 4 نقاط لخيطان الذي لعب مباراتين، والجهراء الذي لعب 3 مباريات، فيما تجمد رصيد برقان عند 3 نقاط من مباراتين، وظل الفحيحيل الذي غاب عن هذه الجولة بلا رصيد في المركز الأخير.

وأكد يعقوب أن خروج فريقه بالتعادل السلبي للمرة الثاني على التوالي لا يعني اطلاقاً أنه يلجأ لطريقة دفاعية، وقال: لعبنا بطريقة هجومية وبحثنا عن الفوز، لكننا لا نملك مهاجمين خصوصاً أن المحترفين الذين تعاقدنا معهم في هذا المركز لم يكونوا عند مستوى التوقعات، ومؤكداً أن الجانب الدفاعي مطمئن حيث لم يستقبل الصليبخات أي هدف في الجولات الثلاث الأولى.

وأشار إلى أن الفريق سيواصل المنافسة، رغم الظروف الصعبة، متوقعا أن يستمر الصراع على بطاقتي التأهل إلى الدوري الممتاز حتى القسم الأخير من الدوري، ومنوها بأن الفرق الخمسة تملك الحظوظ نفسها للتأهل.

