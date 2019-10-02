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يتواجه في 07:30 مساء اليوم الكويت مع كاظمة على صالة يوسف الشاهين في مباراة كأس السوبر لكرة السلة، ويسبق اللقاء في 05:30 مواجهة الجهراء مع القرين في افتتاح الجولة السابعة من منافسات الدوري، في حين تأجلت بقية مباريات الجولة الى موعد لاحق.

ويشارك الكويت في لقاء السوبر بصفته بطلاً للمسابقات الثلاث (الدوري، الكأس، درع الاتحاد) في الموسم الماضي فيما يشارك كاظمة بصفته صاحب المركز الثالث في نفس البطولات الثلاث بعد اعتذار القادسية صاحب المركز الثاني عن خوض اللقاء. واقيمت مباراة «السوبر» بصورة غير منتظمة في المواسم الماضية حيث فاز الكويت في لقبين والقادسية بلقب.

ومن المنتظر أن يشهد لقاء اليوم منافسة قوية بين الطرفين قياساً على مستوياتهما التي قدماها في الجولات الماضية من عمر الدوري حيث حقق الفريقان الفوز في جميع مبارياتهما حتى الآن.

وكان الابيض تعاقد مع نجمي الجهراء عبدالعزيز ضاري وتركي حمود لتدعيم صفوفه في الموسم الحالي، كما جدد عقد مدربه الالماني المتميز بيتر شومرز، فيما تعاقد البرتقالي مع لاعبي القادسية السابقين احمد سعود وصقر عبدالرضا بالاضافة الى لاعب ارتكاز الشباب محمد الوراد كما تعاقد مع المدرب الصربي ايفان جيرمتش.

ويمتلك الفريقان العديد من النجوم المتميزين أمثال حسين الخباز وراشد الرباح وحمد عدنان وفهد الظفيري ومصطفى الرفاعي وعبدالعزيز رمضان من جانب الابيض في حين يمتلك كاظمة لاعبين على مستوى عال أمثال احمد البلوشي ومحمد اشكناني وعبدالله توفيق وعبدالعزيز ريحان. وسيكون للمدربين دور كبير في مباراة اليوم نظراً لاكتمال صفوف الفريقين كما انه اختبار جدي لكاظمة اذا ما اراد المنافسة على البطولات الموسم الحالي.

