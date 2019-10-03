أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د. برهم صالح رئيس جمهورية العراق عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال جمهورية العراق مشيدا سموه بالعلاقات الطيبة والوطيدة بين البلدين والشعبين وبالحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات متمنيا سموه للرئيس العراقي دوام الصحة والعافية وللعراق كل التقدم والازدهار.

كما بعث سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية المانيا الاتحادية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة الى الفا كوندي رئيس جمهورية غينيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. وبعث سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات مماثلة.

