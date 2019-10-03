أول النهار

اعلن امير منطقة (عسير) السعودية تركي بن طلال أمس اطلاق اسم أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد على أحد الطرق الحيوية بمدينة (أبها) تخليدا لذكراه ومواقفه الجليلة في خدمة الأمتين العربية والاسلامية.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في تصريح اوردته وكالة الانباء السعودية ان أمانة عسير نفذت توجيه الامير تركي بن طلال باطلاق اسم أمير الكويت الراحل على (طريق المحالة) الرئيس بمدينة أبها. واضاف الحميدي ان ذلك يأتي تخليدا لذكرى الفقيد ودوره السياسي على الصعيدين المحلي والعالمي وتقديرا لمكانته الراسخة في قلوب السعوديين وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واوضح ان طريق المحالة الذي تم تغييره الى طريق الأمير جابر الاحمد الجابر الصباح يعد من أهم الطرق التجارية والحيوية الرئيسة في مدينة أبها كونه يمر بعدد من المعالم مثل الاستاد الرياضي والمستشفى ويصل بين عدد من الطرق الرئيسة ويبلغ طوله ثمانية كيلومترات بمسارات متعددة.

