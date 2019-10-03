أول النهار

ضمن ما يقارب أكثر من 300 طالب وطالبة في الدراسات العليا على مستوى العالم، استطاعت الطالبة نوفه علي السالم الصباح من برنامج ماجستير الاقتصاد في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت تحقيق «جائزة التميز في البحث العلمي» المقدمة من جامعة ساينسزبو Sciencespo في باريس، وذلك ضمن المسابقة الفصلية لاختيار أفضل الأبحاث المتميزة لطلبة الدراسات العليا في مجال الاقتصاد والمتعلق بالمواضيع ذات الصلة بالعالم العربي ودول مجلس التعاون الخليجي. تم اختيار الطالبة الصباح بجانب خمسة طلاب آخرين من بين أكثر من 300 منافس من طلبة الماجستير، تم نشر الورقة البحثية في الموقع الرسمي لجامعة ساينسزبو Sciencespo هذا وتم اعداد الورقة البحثية تحت اشراف د. نايف الشمري عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد بكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت.

