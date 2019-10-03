أول النهار

استعرض وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم عبدالرزاق الرفاعي مع قادة وضباط الحرس الوطني خطة تدشين مشروع مكتب بلا أوراق، والذي يهدف لاحداث نقلة نوعية في العمل اليومي وتسريع عجلة الانجاز بالحرس الوطني.

واستمع الرفاعي، الى مراحل انجاز المشروع والأنظمة الآلية وخطة تشغيلها، حيث تم الانتهاء من تحديث مراكز المعلومات، وشبكات نقل المعلومات، اضافة الى نقل البيانات الى الخوادم الجديدة، مع أرشفة الملفات، وتطبيق الأنظمة الآلية، فضلا عن تدريب العناصر البشرية.

وأكد وكيل الحرس الوطني أن المشروع يحظى بكل الدعم من القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، لتطوير أعمال ومهام وحدات الحرس الوطني، من خلال ميكنة اجراءات العمل وتوفير خدمات نظم المعلومات لجميع الوحدات وفقا لأحدث التقنيات العالمية، التي يحرص الحرس الوطني على مواكبتها باستمرار في ضوء أهداف الوثيقة الاستراتيجية 2020 «الأمن أولا».

حضر اللقاء المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع فالح، ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال محمد ذياب، وعدد من قادة وضباط الحرس الوطني.

