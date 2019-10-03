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ديوان المحاسبة ووزارة المالية يشكلان لجنة تحقيق وتدقيق في الملف

1.5 مليار دينار ديوناً حكومية غير محصلة

فايز الزعل
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الخميس 03 أكتوبر 2019

كشف مصدر مسؤول في ديوان المحاسبة عن تشكيل لجنة تدقيق وتحقيق بين الديوان ووزارة المالية لمراجعة مليار و500 مليون دينار اموالاً غير محصلة لدى جهات غير حكومية دونها الديوان ملاحظات متكررة في تقاريره السنوية.
وقال المصدر لـ النهار ان الاموال لم تعد الى خزانة الدولة منذ سنوات ومازالت على الرغم من تنويه وزارة المالية على الجهات الحكومية وفق آلية تحصيل المديونيات المتراكمة، مشيرا الى ان ما لدى الجهات الحكومية من اموال غير مسددة بواقع 80 في المئة بينما 20 في المئة مديونيات افرزتها عقود خارجية مخالفة.
واوضح المصدر ان وزارة الكهرباء هي الاعلى مديونية بين الجهات الحكومية بواقع 361 مليون دينار، تليها الصحة بنحو 125 مليون دينار.
ومضى المصدر قائلا: ان المبالغ تجاوزت المليار و800 مليون دينار خلال العام الماضي، غير ان بعض الجهات الحكومية حسمت آلية تسديدها مع وزارة المالية، مبينا ان الديوان يعتزم تشكيل اللجنة مع المالية لرؤية الخطة المرسومة لحسم المديونيات المستحقة على الجهات عبر تسوية وحصر الأموال من الميزانية السنوية لكل جهة.


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