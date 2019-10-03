الأولى

اعلن رئيس لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي عبدالوهاب بورسلي انجاز المخطط الهيكلي 2040 في يونيو القادم، مشيرا الى انه يتضمن المناطق الحضرية الجديدة والمدن السكانية ومدينة الحرير.

واكد عدم وجود تصور كامل للمنطقة الشمالية لادخالها في المخطط، لافتا الى انه تم تجميع الاحتياجات الخاصة بكل الدوائر الحكومية لضمها الى المخطط باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع. وكان المجلس البلدي اطلع امس على العرض المرئي المقدم من الجهاز التنفيذي في البلدية للمخطط الهيكلي الرابع 2040 الذي يشمل الرؤى السكنية والمباني وطرق النقل المرتبطة بخطة التنمية.

وقال عضو المجلس البلدي رئيس لجنة الشكاوى والعرائض مشعل الحمضان ان مشروع المدينة الترفيهية سيكون برعاية أميرية حيث ستنشأ مدينة ترفيهية جديدة على مليونين و600 الف متر مربع، مشيرا الى اهتمام المجلس البلدي بانجاز ذلك المشروع واعداد جميع الأوراق والمخططات الخاصة به لمناقشتها في الجلسة المقبلة من اجل اصدار الموافقات الرسمية.

واضاف: سينتقل تخصيص ملكية ارض المدينة الترفيهية من عهدة المشروعات السياحية الى الديوان الاميري حيث سيؤهل احدى الشركات التي تتنافس على المشروع حتى لا يبقى مجرد حلم. ولفت الى ان المخطط الذي ظهر في مواقع السوشيل ميديا عن المدينة الترفيهية الجديدة ماهو الا مخططات قديمة، اما الجديد فسيكون عبر المستثمر الجديد الذي سيضع خطة شاملة للمدينة.

