الأولى

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام حرص المؤسسة الأمنية على حل المشكلة المرورية وتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة التي تعد من الاستراتيجيات الأساسية للوزارة.

وقال عقب جولة قام بها امس مع عدد من مسؤولي الاشغال وهيئة الطرق وقطاع المرور بالوزارة انه يتم حاليا وضع الحلول العملية المناسبة للحد من الازدحامات المرورية، وقد اتفق الجميع على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة وفتح محاور مرورية جديدة تسهم في سيولة الحركة المرورية. وخلال الجولة تمت متابعة مشاريع هيئة الطرق والنقل البري ووزارة الأشغال والتعرف على نسبة الإنجاز والمدة اللازمة للانتهاء، كما تمت متابعة الحركة المرورية في نطاق جامعة الشدادية، وانتشار الدوريات المرورية الثابتة والمتحركة في محيط الجامعة.

السعودية: لا رسائل

ما اشار اليه متحدث النظام الإيراني عن التهدئة في اليمن فإن المملكة لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني فاليمن شأن اليمنيين بكل مكوناتهم، مشيرا الى أن سبب ازمة اليمن هو الدور الإيراني المزعزع لاستقراره والمعطل للجهود السياسية فيه.

في غضون ذلك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إنه ليس هناك دليل على مسؤولية إيران عن الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين الشهر الماضي وإن الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل على ضلوع طهران في الأمر. وقال نشجب تلك (الهجمات) لكننا ضد إلقاء المسؤولية على إيران لأنه لا دليل على ذلك، مضيفا أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أبلغه شخصيا بأن لا صلة لطهران بالهجمات.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس ان الولايات المتحدة وايران لا تريدان الحرب. ونقل التلفزيون الروسي عن لافروف تأكيده في جلسة عقدت تحت عنوان الشرق الاوسط في منظور السياسة الروسية على هامش منتدى فالداي للحوار السياسي بمنتجع سوتشي ان دول المنطقة لا تريد الحرب.

واوضح ان الاقتراح الايراني المتعلق بأمن الخليج العربي يتجانس مع المبادرة الروسية الرامية الى اقامة منظومة للامن في المنطقة.