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الرياض- موسكو- الوكالات: أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أن إعلان ايران عن تلقيها رسائل من المملكة أمر غير دقيق فيما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أنه ليس هناك دليل على مسؤولية إيران عن الهجوم على منشأتي ارامكو.

وأكد الجبير أن ما ذكره متحدث النظام الإيراني من ان المملكة ارسلت رسائل للنظام الايراني هو أمر غير دقيق. وقال في تغريدات نشرها فجر امس عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر ان ما حدث هو ان دولا شقيقة سعت للتهدئة وأبلغناهم أن موقف المملكة يسعى دائما للأمن والاستقرار في المنطقة. وتابع اننا ابلغناهم أن التهدئة يجب ان تأتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى. وتابع الوزير السعودي مجددا اسس موقف المملكة أوقفوا دعمكم للارهاب وسياسات الفوضى والتدمير والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية وتطوير أسلحة الدمار الشامل وبرنامج الصواريخ الباليستية.. تصرفوا كدولة طبيعية وليس كدولة مارقة راعية للارهاب. وأوضح الجبير انه بشأن ما اشار اليه متحدث النظام الإيراني عن التهدئة في اليمن فإن المملكة لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني فاليمن شأن اليمنيين بكل مكوناتهم، مشيرا الى أن سبب ازمة اليمن هو الدور الإيراني المزعزع لاستقراره والمعطل للجهود السياسية فيه.

في غضون ذلك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إنه ليس هناك دليل على مسؤولية إيران عن الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين الشهر الماضي وإن الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل على ضلوع طهران في الأمر. وقال نشجب تلك (الهجمات) لكننا ضد إلقاء المسؤولية على إيران لأنه لا دليل على ذلك، مضيفا أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أبلغه شخصيا بأن لا صلة لطهران بالهجمات.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس ان الولايات المتحدة وايران لا تريدان الحرب. ونقل التلفزيون الروسي عن لافروف تأكيده في جلسة عقدت تحت عنوان الشرق الاوسط في منظور السياسة الروسية على هامش منتدى فالداي للحوار السياسي بمنتجع سوتشي ان دول المنطقة لا تريد الحرب.

واوضح ان الاقتراح الايراني المتعلق بأمن الخليج العربي يتجانس مع المبادرة الروسية الرامية الى اقامة منظومة للامن في المنطقة.