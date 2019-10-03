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بغداد- الوكالات: اتسعت رقعة التظاهرات في العراق امس لتنتقل من العاصمة بغداد الى مدن اخرى فيما لجأت القوات الأمنية مجدداً لإطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين الذين كانوا يحاولون الوصول الى وسط العاصمة، وسط دعوات إلى ضبط النفس بعد مقتل ثلاثة متظاهرين.. وفي حين ترددت انباء عن مقتل متظاهر رابع في مدينة ذي قار الجنوبية فقد اعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي فتح تحقيق في ملابسات سقوط الضحايا واكد رئيس الجمهورية برهم صالح على الحق الدستوري في التظاهر السلمي.

وأقدم المتظاهرون في أحياء بغدادية عدة، على إشعال إطارات وقطع طرقات رئيسة حيث يسعى المحتجون للوصول إلى ساحة التحرير في وسط العاصمة، التي تعتبر نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في المدينة، ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية حيث ضربت القوات الأمنية طوقاً مشدداً منذ الثلاثاء.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب امس مجدداً الرصاص الحي خصوصا في حي الزعفرانية لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة، وصولاً إلى رفض تنحية قائد عسكري شعبي. واعتدت القوات الأمنية على فريق صحافي، واعتقلت صحافياً آخر. وفرقت قوات الأمن التظاهرات في مدن عدة من جنوب البلاد بالقوة، أولاً بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. فيما ذكرت مصادر ان الاحتجاجات امتدت الى محافظتي كركوك وديالى شمال بغداد.

وهذه التظاهرات غير مسبوقة، إذ إنها لم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم ديني كما تجري العادة في بغداد، بل جمعت الغاضبين المحتجين على غياب الخدمات العامة والبطالة.

وفي مواجهة أول امتحان شعبي لها منذ تشكيلها قبل عام تقريباً، اتهمت الحكومة العراقية معتدين ومندسين بالتسبب عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين. وندد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن بـالمندسين الذين يسعون إلى نشر العنف. وبعد ذلك، علق الرئيس العراقي برهم صالح على تويتر بالقول إن التظاهر السلمي حقٌ دستوري، أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين. أما عبد المهدي فقد اصدر امرا بالتحقيق في مقتل المحتجين لكن بيانه الذي اعتبر ان القوات المسلحة أظهرت قدراً عالياً من المسؤولية وضبط النفس في وجه معتدين غير سلميين تسببوا عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين وأثار تعليقات نارية على وسائل التواصل الاجتماعي صباح أمس.

من جانبها، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت عن قلق بالغ، داعية السلطات إلى ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات.