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عواصم- الوكالات: وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله بأنه انقلاب في حين تدحرجت فضيحة اتصالاته السرية بشأن تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر بالتدخل الروسي لتصل إلى إيطاليا بينما تعرض رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون الى ضغوط من المعارضة لنشر محضر مكالمته مع ترامب.

وصعّد الرئيس الأميركي من حدّة هجومه على الديموقراطيين وقال في تغريدتين على تويتر لقد توصّلت إلى استنتاج مفاده أنّ ما يحدث ليس عزلاً بل هو انقلاب هدفه الاستيلاء على سلطة الناس وتصويتهم وحرياتهم، وعلى التعديل الثاني (للدستور) وعلى الدين والجيش والجدار الحدودي وعلى حقوقهم التي وهبها إياهم الله كمواطنين للولايات المتحدة الأميركية!. ويشن ترامب هجوما واسع النطاق وفي كل الاتجاهات بعد مضي الديموقراطيين في مجلس النواب قدما في التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس البالغ 73 عاما بتهمة استغلال السلطة.

