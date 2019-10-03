الأولى

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان قيمة العقود التي تنفذها في مدينة المطلاع السكنية تبلغ نحو مليار دينار لنحو 18 عقدا. واوضحت في بيان صحافي ان المدير العام للمؤسسة بدر الوقيان تفقد امس مشاريع المدينة للوقوف على سير العمل بهذه المشاريع وتذليل اي معوقات تحول دون الانتهاء من انجازها في المواعيد المحددة. واضافت ان اعمال عقد الطرق الرئيسة وشبكات خدمات البنية التحتية تسير بصورة جيدة ومعدلات التنفيذ متقدمة عن البرنامج الزمني المعتمد.

واوضحت ان الوقيان تفقد اعمال العقود الثلاثة الخاصة بتنفيذ اعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لـ28288 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية. وذكرت ان سير العمل في العقد الثاني والخاص بتنفيذ أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لـ18519 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية بالضواحي بين (ان 5 الى ان 12) بدأ بالتحسن وزادت معدلات الانجاز فيه.

واكدت ان الوقيان حث مقاول العقد الثاني على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها زيادة معدلات الانجاز الشهرية ضمانا لسرعة الانتهاء من تنفيذ الاعمال وتقليص مدة التأخير.

وشددت على انها لن تتوانى في اتخاذ جميع الاجراءات الواردة في مستندات العقد في حالة اي تهاون او تقصير من قبل المقاول في الوفاء بتعهداته والتزاماته المنصوص عليها في شروط العقد.