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تحسين منظومة الصرف الصحي ونقل وجمع ومعالجة المياه

علي الفرحان
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الخميس 03 أكتوبر 2019

اعلنت وزارة الأشغال عن توقيع 23 اتفاقية ومشروعا مستقبليا لادارة منظومة الصرف الصحي في البلاد وتجديد الشبكات وتحسين اداء محطات نقل وجمع ومعالجة المياه وتوزيعها على الجهات المستفيدة، لتلبية احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني.
وقال الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية عبدالمحسن العنزي في تصريح صحافي أمس إن المشاريع المستقبلية المدرجة ضمن الخطة تمر بمراحل مختلفة من الاعداد والتجهيز والتصميم تمهيدا لطرحها من خلال الجهاز المركزي للمناقصات ثم البدء في تنفيذها وفقا للأولويات،لاسيما مشاريع الهندسة الصحية باعتبارها أحد محاور التنمية التي تسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035.
وذكر العنزي أن من بين المشاريع المستقبلية مشروع انشاء الانفاق العميقة، ومشروع انشاء شبكة خزانات المياه المعالجة المرحلة D1، اضافة الى توسعة محطتي تنقية كبد وجنوب المطلاع واتفاقية تنفيذ خطوط رئيسة للصرف الصحي في مناطق متفرقة وانشاء محطة ضخ في الشدادية.
وتابع: ان خطة المشاريع المستقبلية تتضمن احلال وتجديد شبكات الصرف الصحي وتحسين البنية التحتية في الجهراء (تيماء -النسيم -جنوب العيون- الواحة -النعيم - الجهراء- القصر -العيون- سليل الجهراء) واتفاقية استشارية للاشراف على اعمال تحسين البنية التحتية لمنطقتي الشامية والشويخ ومشروع اخر لتنفيذ اعمال البنية التحتية لمناطق قرطبة واليرموك والسرة المرحلة 11.


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