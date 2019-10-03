الأولى

أعلنت مصادر في هيئة القوى العاملة عدم اضافة أي انشطة تجارية لأصحاب الاعمال الذين لديهم رموز 71-72-31-32، لعدم التزامهم بقانون العمل، ما يستدعي الكشف على محالهم ومنشآتهم بصورة دائمة للتأكد من أنها قائمة بالفعل إذا كان اصحابها يرغبون في الحصول على العمالة بشرط رفع أي رمز على الملف.

وكانت الهيئة عقدت اجتماعا امس مع مراقبي وحدات التقدير لوضع آلية جديدة للأنشطة التجارية الخاصة بنقل البضائع وتوصيل الطلبات الاستهلاكية والأجرة والخدمات اللوجستية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«النهار» انه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تحديد انواع المركبات الملائمة لتلك الانشطة وفق الرخصة الممنوحة لصاحب العمل، لافتة إلى انه سيتم وقف التعامل مع السيارات والهاف لوري القديمة التي يزيد عمرها على خمس سنوات مع قصر السيارات الخاصة على المناديب وحدهم. وأشارت الى مناقشة عدد من المقترحات التي تقدم بها المراقبون وسيتم رفع مذكرة بها إلى نائب شؤون العمالة عبدالله المطوطح لدراستها ثم رفعها إلى مدير عام الهيئة أحمد الموسى لإصدار قرار بشأنها يتم تطبيقه على أرض الواقع ويوزع على جميع الوحدات التابعة لإدارة تقدير الاحتياج.